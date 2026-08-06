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Validen valiye komplo: Böylesi şeytanın bile aklına gelmez

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Validen valiye komplo: Böylesi şeytanın bile aklına gelmez

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in bir valiye komplo kurduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Validen valiye komplo: Böylesi şeytanın bile aklına gelmez

Sözcü'de yer alan habere göre, Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında gündeme gelen iddialara her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yaptığı dönemde, dönemin Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın görevden ayrılması için sosyal medya üzerinden organize bir kampanya yürüttüğü öne sürüldü.

#2
Foto - Validen valiye komplo: Böylesi şeytanın bile aklına gelmez

İddiaya göre Sonel, eski polis Gökhan Ertok aracılığıyla bot hesaplar kullanarak sosyal medyada binlerce "Adıyaman Valisi istifa" paylaşımı yaptırdı. Amaç, Mahmut Çuhadar üzerinde kamuoyu baskısı oluşturarak görevden ayrılmasını sağlamaktı.

#3
Foto - Validen valiye komplo: Böylesi şeytanın bile aklına gelmez

Süreç sonunda Çuhadar görevinden ayrılırken, istifasının gerekçesini ise sağlık sorunları nedeniyle olduğunu açıklamıştı.

#4
Foto - Validen valiye komplo: Böylesi şeytanın bile aklına gelmez

Ancak iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Çuhadar'ın ayrılmasının ardından, Sonel için "Allah senden razı olsun, inşallah Adıyaman Valisi olursun" ifadelerinin yer aldığı videoların sosyal medyada dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.

#5
Foto - Validen valiye komplo: Böylesi şeytanın bile aklına gelmez

Öte yandan Sonel'in adı, Gülistan Doku dosyasıyla ilgili tartışmalarda da yeniden gündeme geldi. İddialara göre Sonel'in, dosyadaki delillerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte Adıyaman'a atanmayı hedeflediği ileri sürüldü.

#6
Foto - Validen valiye komplo: Böylesi şeytanın bile aklına gelmez

Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen ise genç kadının kaybolmasından 41 gün önce Polis Bilişim Ağı (POLNET) üzerinden 40 sayfalık usulsüz sorgulama yapıldığını açıkladı. Çimen, soruşturmadaki "kamu gücünü kullanan karanlık ilişki ağının" ortaya çıkarılması amacıyla savcılığa 108 kişiden oluşan bir örtbas listesi sunduklarını duyurdu.

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Yorumlar

Blondepate

Hadi bu eski vali iyice azmış, ipleri koparmış. Diğer valinin ise gerçek olmayan sağlık nedeni ile görevi bırakması da hoş olmamış. İ da halka doğru söylememiş....
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