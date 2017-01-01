Mustafa Şentop: Bizim için gurur kaynağıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mustafa Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in perşembe günü yayımladığı "Büyük bozkırın yedi özelliği" başlıklı makalesindeki Orta Asya ve Kazakistan'ın tarihi İpek Yolu'nun bel kemiğini oluşturduğuna yönelik görüşlerine büyük değer verdiklerini söyledi.Şentop, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Astana küresel entegrasyon, güvenlik ve barış merkezi" temalı Uluslararası Parlamento Konferansı'nda konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e, Kazakistan Meclis Başkanı Başkanı Nurlan Nigmatulin'e ve Kazakistan halkına selamlarını ileten Şentop, Türkiye'nin, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsattı.Şentop, Türkiye ve TBMM adına 1 Aralık Birinci Cumhurbaşkanı Günü ve 16 Aralık Kazakistan'ın bağımsızlığının 27. yıl dönümü vesilesiyle Kazakistan halkına huzur ve refah dileklerinde bulundu.
Kazakistan'ın dünyada ve bölgede barış ve huzurun hakim kılınması, ihtilaf ve çatışmaların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulması çabalarını takdirle karşıladıklarını söyleyen Şentop, şöyle devam etti: "Bu girişimler kapsamında Kazakistan'ın Suriye konulu 11. Astana görüşmelerine ev sahipliği yapacak olmasından ve başta nükleer silahsızlanma olmak üzere birçok konudaki etkin girişimleriyle dış politikada itibar ve saygınlığını günden güne artıran bir aktör olarak öne çıkmasından memnuniyet duyuyoruz."
Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in perşembe günü yayımlanan "Büyük bozkırın yedi özelliği" başlıklı makalesine atıfta bulunan Şentop, "Bu makaledeki Orta Asya ve Kazakistan'ın tarihi İpek Yolu'nun bel kemiğini oluşturduğuna ve ortak Türk tarihi ve medeniyetinin beşiği olan bu bölgedeki manevi, kültürel ve ortak değerlerimizin daha fazla bilinmesi ve tanıtılmasına vurgu yapan görüşlerine büyük değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Kazakistan parlamentoları arası iş birliğinin, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TürkPA), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) ve Asya Parlamenter Asamblesi (APA) marjında da verimli ve güçlü şekilde devam ettiğine dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti: "Gücünü köklü tarihi ve kültürel bağlardan alan kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, yıllar içerisinde karşılıklı güven ve çaba temelinde gelişerek stratejik ortaklık niteliği kazanması bizim için gurur kaynağıdır. İkili ve küresel konulardaki düzenlenli diyalogumuz cumhurbaşkanlarımız arasındaki yakın dostluk ve karşılıklı yapılan birçok üst düzey ziyaret her alanda gelişen iş birliğimizin en önemli göstergeleridir."Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Özbekistan Parlamento Başkanı Nurdincan İsmayilov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ziyafat Asgarov, Kırgızistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Asel Koduranova, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve diğer ülkelerden milletvekilleri ve uzmanlar katılıyor. Şentop ayrıca, konferans çerçevesinde Nigmatulin ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konuları ele alındı.