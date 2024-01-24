Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! “Doğru bir karar olmamıştır” diyerek yerden yere vurdu

İsveç'in uluslararası kuruluşlarda ve kamuoyu önünde PKK'nın sözcüsü gibi davrandığını söyleyen Destici, "İsveç ile nasıl müttefik olacağız?" diye sordu. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir camide yaşanan olayı anımsatan Destici, "Şehitlerimizi anmayan, şehitlerimize rahmet okumayan, Diyanet İşleri Başkanlığımızca hazırlanmış hutbedeki o özel bölümü hangi saikle olursa olsun okuyamayan bir kimse, asla bu devletin görevlisi olamaz." ifadelerini kullandı. CHP'nin Cumhuriyet'in kodlarından adım adım uzaklaştığını ileri süren Destici, "AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığının, CHP'yi her türlü yolu meşru görme noktasına getirdiğini" söyledi.