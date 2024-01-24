2024-01-24 14:57:42 Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! “Doğru bir karar olmamıştır” diyerek yerden yere vurdu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun TBMM'de kabul edilmesi doğru bir karar olmamıştır." dedi. Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda dün akşam kabul edildiğini anımsattı. "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun TBMM'de kabul edilmesi doğru bir karar olmamıştır." diyen Destici, İsveç'in topraklarında terör örgütü PKK ve YPG mensuplarını barındırdığını ifade etti.