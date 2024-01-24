  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fox Tv'nin ismi değişti! Yeni ismi az önce Türkiye'ye duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O kurumların kapısına kilit vuruldu

Topraktan sünger gibi çekip oraya taşıyor! Ne ararsan var! Sen ne yaptın böyle

Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! “Doğru bir karar olmamıştır” diyerek yerden yere vurdu

İslam Memiş'ten Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Bu seferki altın-maltın, dolar-molar değil! Herkes bunu konuşuyor

Togg’la ilgili şaşkına çeviren gelişme! Tüm Türkiye’ye az önce ilan edildi

Hafize Gaye Erkan’la ilgili Türkiye’yi şok eden iddia! Her şeyi bilen çok gizli kaynak açıkladı

Mete Yarar'dan İsveç uyarısı: Çok şey yaşayacağız! Bu karar yıllar sonra karşımıza çıkabilir

Flaş karar! Artık belli oldu... Arda Güler konuştu! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Kilo veremeyip sürekli üşüyenler dikkat! O hastalığın habercisi…
Siyaset
6
Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! "Doğru bir karar olmamıştır" diyerek yerden yere vurdu

2024-01-24 14:57:42
Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! “Doğru bir karar olmamıştır” diyerek yerden yere vurdu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun TBMM'de kabul edilmesi doğru bir karar olmamıştır." dedi. Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda dün akşam kabul edildiğini anımsattı. "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun TBMM'de kabul edilmesi doğru bir karar olmamıştır." diyen Destici, İsveç'in topraklarında terör örgütü PKK ve YPG mensuplarını barındırdığını ifade etti.

#1
Foto - Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! "Doğru bir karar olmamıştır" diyerek yerden yere vurdu

İsveç'in uluslararası kuruluşlarda ve kamuoyu önünde PKK'nın sözcüsü gibi davrandığını söyleyen Destici, "İsveç ile nasıl müttefik olacağız?" diye sordu. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir camide yaşanan olayı anımsatan Destici, "Şehitlerimizi anmayan, şehitlerimize rahmet okumayan, Diyanet İşleri Başkanlığımızca hazırlanmış hutbedeki o özel bölümü hangi saikle olursa olsun okuyamayan bir kimse, asla bu devletin görevlisi olamaz." ifadelerini kullandı. CHP'nin Cumhuriyet'in kodlarından adım adım uzaklaştığını ileri süren Destici, "AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığının, CHP'yi her türlü yolu meşru görme noktasına getirdiğini" söyledi.

#2
Foto - Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! "Doğru bir karar olmamıştır" diyerek yerden yere vurdu

Destici, "Bırak PKK'nın partisinin, terör örgütünün uzantılarının elini, düzgün bir projeyle çık, bu milletin gerçek evlatlarıyla el ele tutuş, kazanacaksan öyle kazan, kaybedeceksen de öyle kaybet." diye konuştu. Destici, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk yarısı için verilecek zammın yüzde 49,25'e yükseltilmesini olumlu ancak yetersiz bulduklarını ifade ederek, en düşük emekli aylığının, asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi. Son günlerde özellikle gıda fiyatlarında sebepsiz artış yaşandığını dile getiren Destici, fiyatlarda fahiş artış yapan işletmelerin kapatılmasını, eylemin tekrarı halinde hapis cezası uygulanmasını önerdi.

#3
Foto - Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! "Doğru bir karar olmamıştır" diyerek yerden yere vurdu

Mustafa Destici, 29 Ocak'ın partisinin kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret ederek, 27 Ocak'ta İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını ve kuruluş yıl dönümü programı düzenleyeceklerini anlattı. Ertesi gün de Sivas'ta kuruluş yıl dönümü programı düzenleyeceklerini, başta Sivas Belediye başkan adayı olmak üzere bölge, il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yapacaklarını belirten Destici, 29 Ocak'ta da Ankara'da kuruluş yıl dönümü etkinliklerini ve partinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

#4
Foto - Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! "Doğru bir karar olmamıştır" diyerek yerden yere vurdu

Yerel seçimlere yönelik çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini aktaran Destici, Başkanlık Divanı Toplantısında yerel seçimlerle ilgili AK Parti heyetiyle sürdürülen görüşmeleri değerlendireceklerini kaydetti.

#5
Foto - Mustafa Destici'den hükümete şaşırtan tepki! "Doğru bir karar olmamıştır" diyerek yerden yere vurdu

Basın toplantısının sonunda Destici, BBP'nin Simav belediye başkan adayının Hasan Basri İnan olduğunu duyurdu. Destici, dana sonra İnan ile Kütahya'da İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve Simav Belediye Meclisi üyeliklerine partisinden aday olanlar ve Mamak'ta Doğru Yol Partisinden istifa ederek, BBP'ye katılan bazı kişilere parti rozetlerini taktı.

4 Büyükşehir saydı CHP 'üçünü kaybediyor' dedi
Gündem

4 Büyükşehir saydı CHP 'üçünü kaybediyor' dedi

Yazar Talat Atilla, CHP'nin yerel seçimler için aday belirlemede hatalar yaptığını, Hatay, Eskişehir, Antalya ve Mersin'den en az üçünü kayb..
Türkiye Kart için beklenen adım!
Teknoloji

Türkiye Kart için beklenen adım!

Türkiye Kart, şehirler arası seyahat eden vatandaşların yaşadığı kart karmaşasına son vermeyi hedefliyor. İşte detaylar...
Bir bu eksikti: Skimpflasyon ve shrinkflasyon sürecine girmişiz!
Gündem

Bir bu eksikti: Skimpflasyon ve shrinkflasyon sürecine girmişiz!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'nin yeni ekonomi politikalarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı...
Türkiye İsveç'i onaylayınca flaş kararı aldılar! Ankara'ya savaş uçaklarını verecekler

Türkiye İsveç'i onaylayınca flaş kararı aldılar! Ankara'ya savaş uçaklarını verecekler
O öğretmen gündemden düşmüyor... Öğrencisinin dişini çekti
Sosyal Medya

O öğretmen gündemden düşmüyor... Öğrencisinin dişini çekti

Öğrencilerinin ödevlerini kontrol ederken sergilediği yaklaşımıyla dikkat çeken öğretmen, bu sefer de bir öğrencisinin dişini çekti...
ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek: İmam Hatipleri kapatacağız!
Medya

ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek: İmam Hatipleri kapatacağız!

İmam hatip okullarını hedef alan eski Kültür Bakanı ve ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "Okullarda zorunlu din eğitimine karşıy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23