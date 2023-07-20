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Yaşam
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Muş'ta feci kaza! 1'i bebek 8 kişi yaralandı

2023-07-20 22:55:02
Muş'ta feci kaza! 1'i bebek 8 kişi yaralandı

Muş-Bingöl karayolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

#1
Foto - Muş'ta feci kaza! 1'i bebek 8 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Muş-Bingöl karayolunun 10 kilometresinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 49 AL 996 plakalı hafif ticari araç ile 42 AJM 859 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

#2
Foto - Muş'ta feci kaza! 1'i bebek 8 kişi yaralandı

Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslar, yaralıları Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#3
Foto - Muş'ta feci kaza! 1'i bebek 8 kişi yaralandı

Ağır yaralanan bebek, hastanede yapılan müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

#4
Foto - Muş'ta feci kaza! 1'i bebek 8 kişi yaralandı

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza alanında trafiğin kontrollü geçişini sağlamak için gerekli önlemleri aldı.

#5
Foto - Muş'ta feci kaza! 1'i bebek 8 kişi yaralandı

Kazada kafa kafaya çarpışan arabalar ise kullanılamaz hale gelerek çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

#6
Foto - Muş'ta feci kaza! 1'i bebek 8 kişi yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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