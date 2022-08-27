2022-08-27 09:35:31 Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler
Pakistan’da muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edildi.
Pakistan’da muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edildi.
Ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 670 bin 328 ev hasar gördü, 145 köprü yıkıldı.
Seller ayrıca 3 bin 82 kilometre kara yoluna zarar verdi.
Sindh bölgesinin Mirpur Khas kasabasında selden etkilenen halk güvenli yerlere tahliye edildi.
İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...
İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...
İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...
İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...
İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...
İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...
İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...
İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...
İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...
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