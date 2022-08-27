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Dünya
13
Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

2022-08-27 09:35:31
Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

Pakistan’da muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edildi.

#1
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

Ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 670 bin 328 ev hasar gördü, 145 köprü yıkıldı.

#2
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

Seller ayrıca 3 bin 82 kilometre kara yoluna zarar verdi.

#3
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

Sindh bölgesinin Mirpur Khas kasabasında selden etkilenen halk güvenli yerlere tahliye edildi.

#4
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...

#5
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...

#6
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...

#7
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...

#8
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...

#9
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...

#10
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...

#11
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...

#12
Foto - Muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan ettiler

İşte ülkeden dünyaya servis edilen fotoğraflar...

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