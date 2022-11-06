2022-11-06 21:43:28 Muşmula nasıl yenir, faydaları nelerdir? Muşmula çayı nasıl yapılır? Döngel (töngel) karaciğeri ve böbrekleri arındırıyor
Muşmula dünyanın bir hayli bölgesinde yetişen bir meyvedir. İlk olarak Japonya’da ortaya çıkan oradan da dünyanın bir hayli bölgesine dağılan muşmulanın oldukça faydaları bulunmaktadır. Gülgillerin alt familyasına ait bir bitki olan muşmula, özellikle Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde yetiştirilir. Olgunlaşmadan yenmesi mümkün olmayan bu meyve, sağlık açısından oldukça faydalıdır. Bazı yörelerde 'döngel, beşbıyık' ve 'töngel' isimleriyle de bilinir. Muşmulanın seveni olduğu kadar sevmeyeni de oldukça fazla. Ancak faydalarını duyduktan sonra bu meyveyi mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.