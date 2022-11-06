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Muşmula nasıl yenir, faydaları nelerdir? Muşmula çayı nasıl yapılır? Döngel (töngel) karaciğeri ve böbrekleri arındırıyor

2022-11-06 21:43:28
Muşmula nasıl yenir, faydaları nelerdir? Muşmula çayı nasıl yapılır? Döngel (töngel) karaciğeri ve böbrekleri arındırıyor

Muşmula dünyanın bir hayli bölgesinde yetişen bir meyvedir. İlk olarak Japonya’da ortaya çıkan oradan da dünyanın bir hayli bölgesine dağılan muşmulanın oldukça faydaları bulunmaktadır. Gülgillerin alt familyasına ait bir bitki olan muşmula, özellikle Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde yetiştirilir. Olgunlaşmadan yenmesi mümkün olmayan bu meyve, sağlık açısından oldukça faydalıdır. Bazı yörelerde 'döngel, beşbıyık' ve 'töngel' isimleriyle de bilinir. Muşmulanın seveni olduğu kadar sevmeyeni de oldukça fazla. Ancak faydalarını duyduktan sonra bu meyveyi mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

#1
Foto - Muşmula nasıl yenir, faydaları nelerdir? Muşmula çayı nasıl yapılır? Döngel (töngel) karaciğeri ve böbrekleri arındırıyor

Muşmulanın yararlarını merak ediyorsanız sizler için incelediğimiz bilgilere göz atabilirsiniz. İşte muşmulanın bereketleri…'Muşmula nasıl yenir ve faydaları nelerdir?' diye merak edenler için, işte muşmulayı doğru tüketme yöntemleri: MUŞMULA NEDİR? Muşmula bulunduğu abuhava şartlarına göre biçim ve tat olarak değişkenlik göstermektedir. Kimi bölgede kırmızı, kimi bölgede ise kahverengi olarak karşımıza çıkar. İçerisinde bol ölçüde çekirdek bulunduran muşmula, harcandığında ağızda buruk bir tat vazgeçer. Ancak olgunlaşmaya başladığında daha tatlıdır ve tüketimi daha kolaydır. Muşmula meyvesinin ağacı 2-3 metre yüksekliğe sahiptir. Genellikle karasal abuhavalarda yetişmektedir. Muşmula meyvesi kırsal ve sert hava şartlarının bulunduğu abuhavaları beğenir. Muşmuladan bir hayli farklı cinste yararlanılabilmektedir. Muşmula sirkesi, muşmula pekmezi genellikle konut hanımları tarafından en çok seçim edilen tariflerdendir. Muşmula bağışıklığı çoğaldıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini gözeten müthiş bir kış meyvesidir.

#2
Foto - Muşmula nasıl yenir, faydaları nelerdir? Muşmula çayı nasıl yapılır? Döngel (töngel) karaciğeri ve böbrekleri arındırıyor

Muşmulanın Faydaları Nelerdir? -Potasyum, kalsiyum, demir, lif, magnezyum ve folik asit bakımından zengindir. Aynı zamanda A ve C vitamini de içerir. -Bağırsak hareketlerini arttırır. Bu özelliğiyle hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir. -Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. -Vücutta oluşan iltihaplanmaları daha hızlı iyileştirir. -Çay olarak tüketildiğinde kuru öksürüğe iyi gelir. -Antioksidan özelliği sayesinde ağız içinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. -Sindirim sisteminin çalışmasına destek olur. -Böbrek ve karaciğer sağlığında olumlu etkileri vardır. -Yaprakları kaynatıldığında romatizma ağrılarının tedavisinde etkilidir.

#3
Foto - Muşmula nasıl yenir, faydaları nelerdir? Muşmula çayı nasıl yapılır? Döngel (töngel) karaciğeri ve böbrekleri arındırıyor

DİŞ ETİ HASTALIKLARINI ÖNLER- Muşmula içerisinde bulunan bol ölçüde C vitamini sayesinde diş ve diş eti hastalıklarından korumaktadır. KABIZLIĞI İYİLEŞTİRİR- Muşmula içerisinde bol ölçüde lif barındırmaktadır. Kabızlıktan muzdarip olursanız bol ölçüde muşmula harcayabilirsiniz. İçerisinde bulunan lifler kısa vakit içerisinde kabızlığın giderilmesini sağlayacaktır.

#4
Foto - Muşmula nasıl yenir, faydaları nelerdir? Muşmula çayı nasıl yapılır? Döngel (töngel) karaciğeri ve böbrekleri arındırıyor

KARACİĞERİ TEMİZLER- Muşmulanın içerisinde yer alan nebatsal lifler, kandaki iyi ve makûs kolesterol seviyelerini kumpaslar. Ayrıca böbrekleri ve karaciğeri tesirli bir biçimde temizler. BAŞ DÖNMESİNİ ÖNLER- Muşmula baş dönmesini ve bayılmayı ortadan kaldırmaya destekçi olur. Görme yetisini iyileştirmeye destekçi olur. KANSERDEN KORUR- İçerdiği yüksek antioksidan ölçüsünden dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan gözetmeye destekçi olur. Ayrıca her gün 7 adet harcanan muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve değişik nörolojik hastalıklardan korur. Muşmula şurubu öksürüğü rehabilitasyon eder. Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Ayrıca muşmula yaprağı anjin semptomlarını ehemmiyetli miktarda azaltır. Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir zehirli madde atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve sütun kanserinin önlenmesi için kullanılabilir.

#5
Foto - Muşmula nasıl yenir, faydaları nelerdir? Muşmula çayı nasıl yapılır? Döngel (töngel) karaciğeri ve böbrekleri arındırıyor

Muşmula Nasıl Yenir? Olgunlaşmış muşmula kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat edilerek sade bir şekilde tüketilebilir. Muşmulanın en faydalı hali meyvesini taze taze tüketmektir. Eğer muşmulayı sade bir şekilde tüketmek istemiyorsanız, kabuklarını ve çekirdeklerini çıkartarak blenderdan çektirip püre haline getirebilirsiniz. Muşmulayı kabuk ve çekirdeklerinden arındırdıktan sonra sirke, reçel, marmelat, pekmez ve hoşaf yapımında kullanabilirsiniz. Eğer muşmulalar yeterince olgunlaşmadıysa, çekirdeklerini çıkartıp çay yapımında kullanabilirsiniz. Muşmulayı güneşte kurutarak kış için de saklayabilirsiniz. Muşmulayı püre haline getirdikten sonra tatlı yapımında kullanabilir, sevdiğiniz tatlılara aroma katabilirsiniz.

#6
Foto - Muşmula nasıl yenir, faydaları nelerdir? Muşmula çayı nasıl yapılır? Döngel (töngel) karaciğeri ve böbrekleri arındırıyor

Muşmula Çayı Nasıl Yapılır? Muşmulaları güzelce yıkayın ve çekirdeklerini çıkartın ve doğrayın. 1 litre suyun içerisine bir avuç dilimlenmiş muşmula ekleyin ve kaynatın. Kaynayan çayı süzdükten sonra demlenmesi için 5 dakika bekleyin. Ardından içerisine 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek afiyetle içebilirsiniz. Muşmula çayı yapmak için kullanılan diğer yöntem ise kurutulmuş muşmula yapraklarını kullanmaktır. Bu yaprakları güvenilir aktarlardan bulabilirsiniz. MUŞMULA ÇAYI NASIL YAPILIR? Muşmula yaprakları kaynatılarak veya muşmula meyvesiyle bedende bulunan zehirli maddelerden kısa vakit içerisinde kurtulmanıza destekçi olur. Malzemeler • Bir avuç muşmula • Bir litre su • Bir ölçü bal Öncelikle bir litre suyun içine bir avuç muşmula ilave edelim. Azıcık kaynatıp süzdükten sonra, içine bir çay kaşığı bal ilave edip içebilirsiniz. Oldukça tesirli olan muşmula çayı tanımı günde üç öğün birer kadeh içebilirsiniz. Kilo vermek için ideal karışımlar arasında olan muşmula çayı, yağların yanmasını da sağlayacaktır.

#7
Foto - Muşmula nasıl yenir, faydaları nelerdir? Muşmula çayı nasıl yapılır? Döngel (töngel) karaciğeri ve böbrekleri arındırıyor

Muşmulanın Çekirdeği Yenir mi? Muşmula, tariflerde kullanılacağında genellikle çekirdekleri temizlenir. Muşmula çekirdeği sindirim sistemi için çok faydalı olsa da, çiğ bir şekilde tüketilmemelidir. Bunun yerine çekirdekleri kaynatıp içebilirsiniz.

#8
Foto - Muşmula nasıl yenir, faydaları nelerdir? Muşmula çayı nasıl yapılır? Döngel (töngel) karaciğeri ve böbrekleri arındırıyor

Muşmulanın Zararları Nelerdir? Muşmula ölçülü bir şekilde tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Ancak aşırı tüketilmesi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu neden ölçüyü hiçbir zaman kaçırmamak gerekir. Ayrıca muşmula, yüksek tansiyon hastaları için sakıncalı bir besindir. Tansiyon hastası olan kişiler doktora danışmadan muşmula tüketmemelidir. Tüketmeden önce mutlaka uzmanına başvurunuz.

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