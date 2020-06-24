2020-06-24 14:01:25 Müslümanların kanına dokunan görüntüler! Tabelalara dikkat
Kudüs, siyonist İsrail'in işgali altında...
Kudüs, siyonist İsrail'in işgali altında...
Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa, işgal altındaki Kudüs'te bulunuyor.
İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor, Filistinli Müslümanları gözaltına alıyor.
Mescid-i Aksa'nın çevresindeki tabelalar ise dikkat çekiyor.
Google'ın uygulaması instantstreetview'den alınan görüntülerdeki işgal altındaki Mescid-i Aksa'nın çevresindeki İbranice tabelalar Müslümanların kanına dokunuyor.
İşgalci İsrail, Müslümanları, canlarından, özgürlüklerinden, evlerinden, ibadethanelerinden, vatanlarından ediyor.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.
Filistinli Müslümanlar bu zulmün sona ermesi için çırpınıyor...
İşgal altındaki Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, kurtarılmayı bekliyor...
Dağınık haldeki Müslümanlara birleşme çağrısı yapılıyor...
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