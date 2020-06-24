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Dünya
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Müslümanların kanına dokunan görüntüler! Tabelalara dikkat

2020-06-24 14:01:25
Müslümanların kanına dokunan görüntüler! Tabelalara dikkat

Kudüs, siyonist İsrail'in işgali altında...

#1
Foto - Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa, işgal altındaki Kudüs'te bulunuyor.

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa, işgal altındaki Kudüs'te bulunuyor.

#2
Foto - İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor, Filistinli Müslümanları gözaltına alıyor.

İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor, Filistinli Müslümanları gözaltına alıyor.

#3
Foto - Mescid-i Aksa'nın çevresindeki tabelalar ise dikkat çekiyor.

Mescid-i Aksa'nın çevresindeki tabelalar ise dikkat çekiyor.

#4
Foto - Google'ın uygulaması instantstreetview'den alınan görüntülerdeki işgal altındaki Mescid-i Aksa'nın çevresindeki İbranice tabelalar Müslümanların kanına dokunuyor.

Google'ın uygulaması instantstreetview'den alınan görüntülerdeki işgal altındaki Mescid-i Aksa'nın çevresindeki İbranice tabelalar Müslümanların kanına dokunuyor.

#5
Foto - İşgalci İsrail, Müslümanları, canlarından, özgürlüklerinden, evlerinden, ibadethanelerinden, vatanlarından ediyor.

İşgalci İsrail, Müslümanları, canlarından, özgürlüklerinden, evlerinden, ibadethanelerinden, vatanlarından ediyor.

#6
Foto - İsrail güçleri,

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

#7
Foto - Filistinli Müslümanlar bu zulmün sona ermesi için çırpınıyor...

Filistinli Müslümanlar bu zulmün sona ermesi için çırpınıyor...

#8
Foto - İşgal altındaki Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, kurtarılmayı bekliyor...

İşgal altındaki Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, kurtarılmayı bekliyor...

#9
Foto - Dağınık haldeki Müslümanlara birleşme çağrısı yapılıyor...

Dağınık haldeki Müslümanlara birleşme çağrısı yapılıyor...

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