  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni Nissan Qashqai adeta evrim geçirdi! Bu haberi duyanlar kulaklarına inanamadı! Müjde: 11 Haziran’da başlıyor! Benzersiz e-POWER teknolojisi!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım: Griezmann için temas kuruldu

Yeni Peugeot 3008 yenilendi! Makyajlanan otomobili görenlere ‘keşke benim olsa’ dedirtiyor! Peki araç ne zaman Türkiye yollarında olacak?

İBB’de dijital veri hırsızlığı! 130 binden fazla çalışan personelin kişisel verilerini kim çaldı?

Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

Burada para değil dua geçiyor! Emekli adamdan takdir toplayan davranış

Filler tepişirken çiçekler ezildi! Sunucu sosyal medyanın diline düştü

Çayın faydasını 10'a katlıyor! 2 damlası bile yetiyor, dünyanın en güçlü antioksidanı o çay! Öyle bir yararı var ki, şifa dağıttı

Yardıma itfaiye koştu! Sınava girecek kızın başına öyle bir şey geldi ki

FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında
İslam
12
Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

2024-06-09 12:01:15
Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

Her Müslüman bir gün hac vazifesini yerine getirmenin hayalini kurar. İşte, meşakkatli olmasına rağmen insana büyük bir huzur veren bu ibadetle ilgili en çok merak edilenler...

#1
Foto - Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadeti, 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı içerisinde gerçekleştirilecek. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kutsal mekanların ziyaret edilmesi anlamına gelen hac, İslam'ın beş şartından biri olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan alınan bilgilerle, hacla ilgili merak edilen konuları 10 soruda derlendi.

#2
Foto - Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

1 - Hac kimlere farzdır? Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden haccetme imkanına sahip, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin imkan elde edince, geciktirmeden haccı yerine getirmesi gerekir. Kota sınırlamaları sebebiyle müracaat ettiği halde kurada ismi çıkmadığı için hacca gidemeden ölenler, imkan bulamadığı için borçlu olarak ölmüş olmaz. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile yaşlılar, haccı yerine getirmekle yükümlü değildir.

#3
Foto - Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

2 - Hacda kurban ne zaman kesilir? Hanefi mezhebine göre kurban, bayramın ilk üç gününde kesilir. Daha önce kesilemez. Tehir edilerek daha sonra kesilmesi durumunda ceza olarak ayrıca bir koyun veya keçi kesmek gerekir. Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir.

#4
Foto - Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

3 - Vekalet yoluyla hac yapılabilir mi? Kendisine hac farz olan biri sağlık, yaşlılık ve benzeri bir sorun sebebiyle bizzat hacca gidemeyecek durumda olursa, başka birisini vekil (bedel) göndererek vekalet yoluyla hac yaptırabilir. Böyle kişilerin, hayattayken birini vekil olarak göndermesi mümkün olduğu gibi mirasçılarına, ölümünden sonra kendi adına bedel hac yaptırılmasını vasiyet etmeleri de mümkündür.

#5
Foto - Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

4 - Hacca giden kişinin hacla ilgili kurbanları memleketinde kesilebilir mi? Temettu (önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girilerek yapılan) veya kıran (umre ve haccın ikisine birden niyet edilip ihrama girilerek tek ihramla yapılan) haccına niyet eden hacıların, şükür olarak kesecekleri hayvanları Harem bölgesinde kesmeleri gerekir. Bu kurbanın Kurban Bayramı'nda kesilen udhiyye (Kurban Bayramı'nda kesilen) kurbanı ile ilgisi olmadığından, Harem bölgesi dışında kesilmesi geçerli değildir.

#6
Foto - Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

5 - Kura sistemi dışında hacca gidebilmek için farklı yöntemlere başvurmak caiz midir? Hac, belli zaman, mekan ve şekillerde yerine getirilen bir ibadettir. Bu ibadetin kabul edilmesinin şartları hacca gidecek kişinin Müslüman, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığının yerinde olması, hac mevsiminde Mekke'de bulunmasıdır. Bu şartları yerine getiren kimsenin hac ibadeti fıkhi ölçüler dahilinde şeklen geçerli olur. Ancak kura yöntemiyle hacca gidemeyenlerin, değişik meslek vizeleriyle hacca gitmeleri yalan beyan anlamına geleceğinden dinen caiz değildir. Allah'ın emrine uyarak hac ibadetini yerine getirmek ile yine O'nun koyduğu yalan söyleme yasağını çiğnemek İslam ahlakıyla bağdaşmayan açık bir çelişkidir.

#7
Foto - Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

6 - Hacca görevli olarak giden kişinin hac borcu düşer mi? Görevli olarak hacca giden kimse, ister zengin ister fakir olsun yaptığı hac kendi adına geçerlidir. Yaptığı görev karşılığında ücret alması bunu değiştirmez.

#8
Foto - Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

7 - Evli bir kadın, kocasının iznini almadan veya yanında mahremi olmadan hac veya umreye gidebilir mi? Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre, hac ibadeti için kadının yanında bir mahreminin bulunması gerekir. Şafiilere göre, üç veya daha fazla güvenilir kadın, yanlarında eş veya mahremleri olmasa da hacca gidebilir. Maliki mezhebine göre ise bir kadın, güvenilir bir grup içerisinde olması halinde tek başına hacca gidebilir. Hanefi mezhebine göre, evli bir kadının kendisiyle birlikte gideceği bir mahremi yoksa hacca gitmesi uygun değildir. Ancak kocasının rızasını alan bir kadın, güvenilir bir hac organizasyonuyla Şafii ve Maliki mezheplerini taklit edip mahremsiz olarak hacca gidebilir. Haccın gerekli şartlarını taşıyıp yanında bir mahremi olan kadının farz olan hacca gitmesine eşi engel olamaz.

#9
Foto - Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

8 - Sağlık nedeniyle gücü yetmeyen kişi hac bedelini sadaka olarak vermekle hac sorumluluğundan kurtulur mu? Hac ibadetini yapamayacak derecede sağlığı bozulan veya aşırı yaşlılık nedeniyle kendisi hacca gidemeyecek durumda olanlar kendi yerine haccetmesi için masraflarını karşılayarak vekil gönderebilirler. Fakat vekil gönderecek parayı fakirlere sadaka olarak vermekle veya bir hayır kurumuna yardım yapmakla hac görevini yerine getirmiş sayılmazlar. Böyle yapanın hac borcu düşmez, sadakasının sevabını alır.

#10
Foto - Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

9 - Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur? Maddi yönden haccetme imkanına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Ancak borçlanarak hacca gitmeleri halinde, hac ibadeti geçerli olur ve kendilerinden hac sorumluluğu da düşer. Haccın farz olması için gerekli şartları taşıdığı halde, hac mevsiminde hazır parası bulunmayan ve borç aldığı takdirde bunu daha sonra ödeme gücüne sahip olan kişilerin bu görevi bir an önce ifa etmeleri için borç alarak hacca gitmeleri uygun olur.

#11
Foto - Müslümanların en büyük hayali... İşte 10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

10 - Bankada vadeli hesapta bekletilen para ile hac yapılır mı? İslam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini emreder. İbadetler de helal kazançla ifa edilmelidir. Bankada vadeli hesapta bekleyen paranın aslı helal olduğu için bu parayla hacca gidilebilir ancak bu yolla elde edilen faiz gelirlerinin sevap beklemeksizin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ve tövbe edilmesi gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'deki toplantıda tarihi teklif! İsrail'e karşı birleşik cephe
Gündem

Türkiye'deki toplantıda tarihi teklif! İsrail'e karşı birleşik cephe

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ç..
Canlı yayında 'Baron' tartışması! Londra'da kimler var?
Spor

Canlı yayında 'Baron' tartışması! Londra'da kimler var?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, canlı yayınında bir araya geldi. Konuklar arasında baron tartışması yaşandı...
Suudi Arabistan’dan milyon dolarlık kaynak! O ilimizde yeni plan devreye sokuldu! Uçuş planı nedir?
Ekonomi

Suudi Arabistan’dan milyon dolarlık kaynak! O ilimizde yeni plan devreye sokuldu! Uçuş planı nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu uçuş planı ile ilgili yeni karar bu deyip açıkladı: Trabzon’da yaptığı incelemeler sırasında..
Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye yasakladı! Artık bizden almayacak
Ekonomi

Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye yasakladı! Artık bizden almayacak

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Türkiye'nin buğday ithalatını yasakladığını ve bir süreliğine kendilerinden almayacağını söyledi. Lut, bu dur..
Gündem

"Türkiye'yi NATO'dan atacaklar"

Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakınlığıyla bilinen düşünür Alexander Dugin’den çarpıcı analiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son Çin ziyare..
O kadar sıcak var ki halk sokağa çıkamıyor
Gündem

O kadar sıcak var ki halk sokağa çıkamıyor

Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerindeki rekor sıcakl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23