Müslüman ülke bir ilke imza attı! Herkesten gizli aldıkları uçakla bölgede dengeleri darmaduman ettiler
Cezayir, Rusya’nın en gelişmiş beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57E Felon’u gizli bir operasyonla envanterine katarak Kuzey Afrika'nın en güçlü hava gücü haline geldi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Cezayir semalarında uçtuğu görülen "görünmez" uçaklar, 12 adetlik dev bir anlaşmanın ilk meyveleri olarak değerlendiriliyor. Bu stratejik hamle, özellikle Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki askeri dengeleri tamamen değiştirirken bölgedeki diğer ülkelerde de alarma neden oldu.