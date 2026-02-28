  • İSTANBUL
Müslüman ülke bir ilke imza attı! Herkesten gizli aldıkları uçakla bölgede dengeleri darmaduman ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müslüman ülke bir ilke imza attı! Herkesten gizli aldıkları uçakla bölgede dengeleri darmaduman ettiler

Cezayir, Rusya’nın en gelişmiş beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57E Felon’u gizli bir operasyonla envanterine katarak Kuzey Afrika'nın en güçlü hava gücü haline geldi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Cezayir semalarında uçtuğu görülen "görünmez" uçaklar, 12 adetlik dev bir anlaşmanın ilk meyveleri olarak değerlendiriliyor. Bu stratejik hamle, özellikle Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki askeri dengeleri tamamen değiştirirken bölgedeki diğer ülkelerde de alarma neden oldu.

#1
Foto - Müslüman ülke bir ilke imza attı! Herkesten gizli aldıkları uçakla bölgede dengeleri darmaduman ettiler

Cezayir'de Rus yapımı Su-57 savaş uçakları görüntülendi. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraf ve videolarda, Su-57E Felon tipi beşinci nesil savaş uçaklarının Cezayir semalarında uçuş yaptığı görülüyor. Bu gelişmeyle birlikte Cezayir, Rusya dışındaki ilk Su-57 kullanıcısı olurken Kuzey Afrika'da beşinci nesil savaş uçağına sahip ilk ülke konumuna yükseldi.

#2
Foto - Müslüman ülke bir ilke imza attı! Herkesten gizli aldıkları uçakla bölgede dengeleri darmaduman ettiler

Defence Blog'un servis ettiği bilgilere göre Su-57E uçakları Cezayir Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Böylece Cezayir, bölgedeki hava gücünü önemli ölçüde artırmış oldu. Su-57E Felon, düşük görünürlük (stealth) özelliği, gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzilli mühimmat kapasitesiyle Rusya'nın en ileri savaş uçağı platformu olarak biliniyor.

#3
Foto - Müslüman ülke bir ilke imza attı! Herkesten gizli aldıkları uçakla bölgede dengeleri darmaduman ettiler

Cezayir ile Rusya arasında 12 adet Su-57 tedarikini kapsayan anlaşma Kasım 2024'te imzalandı. Anlaşmaya göre teslimatlar aşamalı şekilde planlandı: 2025: 2 adet 2026: 6 adet 2028: 4 adet Bu takvim doğrultusunda uçakların Cezayir envanterine kademeli olarak katılması öngörülüyor.

#4
Foto - Müslüman ülke bir ilke imza attı! Herkesten gizli aldıkları uçakla bölgede dengeleri darmaduman ettiler

Planlamaya göre Su-57 Felon ve Su-34 filoları için ihracat parçalarının 2024-2026 yılları arasında tedarik edilmesi hedefleniyor. Bu adım, sadece platform teslimini değil aynı zamanda operasyonel sürdürülebilirliği de kapsayan geniş ölçekli bir savunma iş birliğine işaret ediyor. Cezayir'in Su-57'leri hizmete alması, Kuzey Afrika'daki askeri dengeleri doğrudan etkileyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki diğer ülkelerin hava kuvvetleri modernizasyon süreçleriyle birlikte düşünüldüğünde, bu hamle Cezayir'i stratejik açıdan yeni bir seviyeye taşıdı.

