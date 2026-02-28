Müslüman ülke bir ilke imza attı! Herkesten gizli aldıkları uçakla bölgede dengeleri darmaduman ettiler

Planlamaya göre Su-57 Felon ve Su-34 filoları için ihracat parçalarının 2024-2026 yılları arasında tedarik edilmesi hedefleniyor. Bu adım, sadece platform teslimini değil aynı zamanda operasyonel sürdürülebilirliği de kapsayan geniş ölçekli bir savunma iş birliğine işaret ediyor. Cezayir'in Su-57'leri hizmete alması, Kuzey Afrika'daki askeri dengeleri doğrudan etkileyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki diğer ülkelerin hava kuvvetleri modernizasyon süreçleriyle birlikte düşünüldüğünde, bu hamle Cezayir'i stratejik açıdan yeni bir seviyeye taşıdı.