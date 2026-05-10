Müslüman gazeteci İsrail zindanlarında yaşadıklarını anlattı!
Orta Doğu’da geniş kitlelerce tanınan gazeteci Ali es Samudi, İsrail hapishanelerinde bir yıl geçirdikten sonra geçen hafta serbest bırakıldı. Hakkında herhangi bir resmi suçlama yöneltilmeyen Filistinli gazeteci, idari tutukluluk kapsamında yargılanmadan cezaevinde tutulduğunu ve hapishane koşullarının “gerçek bir cehennem” olduğunu söyledi. 59 yaşındaki Samudi, Batı Şeria’nın Cenin kentindeki evinde verdiği röportajda, cezaevinde fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını anlattı. “Bugünkü hapishaneler kelimenin tam anlamıyla cehennem. Bize yapılan her şey ceza ve intikamdı” diyen Samudi, bir yıl boyunca yaklaşık 60 kilo verdiğini söyledi.