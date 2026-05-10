Müslüman gazeteci İsrail zindanlarında yaşadıklarını anlattı!

Samudi ise bu suçlamaları reddederek, sorgulamalar sırasında kendisine hiçbir zaman İslami Cihad’a finansman sağlama suçlamasının yöneltilmediğini söyledi. Gazeteci, sorgulamalarda daha çok haber faaliyetleri ve İsrail güvenliğini tehlikeye attığı iddialarıyla karşılaştığını belirtti. Samudi, tutuklanmasının Filistin basınına yönelik baskının parçası olduğunu savundu. “Bu, sesimi kısmak, kameramı susturmak ve kalemimi kırmak için yürütülen savaşın parçasıydı” dedi. Tekrar tutuklanmaktan korkup korkmadığı sorusuna ise “Evet, elbette korkuyorum” yanıtını veren Samudi, buna rağmen gazeteciliği bırakmayacağını söyledi. “Gazetecilik benim hayatımın bir parçası. Bu benim bu hayattaki görevim” ifadelerini kullandı. (Kaynak: Mepa News, CNN)