  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteoroloji Türkiye'ye duyurdu: Büyük fırtına geliyor, sağnak yağmur yurdu vuracak! AKOM açıkladı Turizmin yeni gözdesi oldu 6 kilometrelik Arapapıştı Kanyonu büyülüyor Kahramanmaraş'ta anneler günü buruk geçiyor: O benim meleğimdi! Araştırmanda korkudan sonuçlar! Onbinlece bitkide büyük tehlike kapıda Jandarma personelinden Anneler Günü'nde çok anlamlı hareket Alkol belası yine can yaktı! Hayatının baharında mezara girdi! Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var? A101’de 14 Mayıs 2026 fırsat rüzgarı belli oldu Uzman isim bel ağrısını en büyük tehlike diyerek duyuruyor! Meğer gerçek çok başka: Ağrı bitse bile hafife almayın
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Müslüman gazeteci İsrail zindanlarında yaşadıklarını anlattı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müslüman gazeteci İsrail zindanlarında yaşadıklarını anlattı!

Orta Doğu’da geniş kitlelerce tanınan gazeteci Ali es Samudi, İsrail hapishanelerinde bir yıl geçirdikten sonra geçen hafta serbest bırakıldı. Hakkında herhangi bir resmi suçlama yöneltilmeyen Filistinli gazeteci, idari tutukluluk kapsamında yargılanmadan cezaevinde tutulduğunu ve hapishane koşullarının “gerçek bir cehennem” olduğunu söyledi. 59 yaşındaki Samudi, Batı Şeria’nın Cenin kentindeki evinde verdiği röportajda, cezaevinde fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını anlattı. “Bugünkü hapishaneler kelimenin tam anlamıyla cehennem. Bize yapılan her şey ceza ve intikamdı” diyen Samudi, bir yıl boyunca yaklaşık 60 kilo verdiğini söyledi.

#1
Foto - Müslüman gazeteci İsrail zindanlarında yaşadıklarını anlattı!

Samudi, İsrail ordusunun Filistinlileri mahkeme olmaksızın altı aya kadar hapiste tutmasına imkan tanıyan ve süresiz uzatılabilen “idari tutukluluk” uygulaması kapsamında tutuldu. Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana 105 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı veya hapsetti. Bunların büyük kısmının Samudi gibi resmi suçlama olmaksızın tutulduğu belirtiliyor. Kuruluş, İsrail’in 2025 yılında gazetecileri en fazla hapseden üçüncü ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Halen 33 Filistinli gazetecinin İsrail hapishanelerinde bulunduğu kaydedildi.

#2
Foto - Müslüman gazeteci İsrail zindanlarında yaşadıklarını anlattı!

Samudi, uzun yıllardır uluslararası medya kuruluşları için çalışan tanınmış bir gazeteci olarak biliniyor. CNN dahil birçok kurum için yerel yapımcı ve saha koordinatörü olarak görev yaptı. 2022 yılında İsrail askerlerinin ateşi sonucu öldürülen Filistin asıllı Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile vurulduğunda yanında bulunan Samudi, aynı olayda omzundan yaralanmıştı. Kırk yılı aşkın gazetecilik deneyimine sahip olduğunu belirten Samudi, İsrail hapishanelerindeki koşullar karşısında “şoke olduğunu” söyledi.

#3
Foto - Müslüman gazeteci İsrail zindanlarında yaşadıklarını anlattı!

Samudi, cezaevinde verilen yemeklerin yetersiz olduğunu anlatarak, “Bize yalnızca ölmeyeceğimiz kadar yemek veriliyordu” dedi. Kahvaltıda bir kaşık krem peynir ve çok az reçel verildiğini söyleyen Samudi, öğle yemeğinin birkaç kaşık pilav ve birkaç dilim sebzeden oluştuğunu aktardı. Akşam yemeklerini ise “lüks” olarak tanımlayan Samudi, bazı günler küçük bir tavuk veya et parçası verildiğini belirtti. Son dönemde İsrail hapishanelerinden çıkan çok sayıda Filistinli tutuklunun aşırı kilo kaybıyla görüntülenmesi dikkat çekmişti.

#4
Foto - Müslüman gazeteci İsrail zindanlarında yaşadıklarını anlattı!

İsrail Yüksek Mahkemesi, eylül ayında cezaevlerindeki temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmadığı gerekçesiyle koşulların iyileştirilmesine hükmetmişti. Ancak cezaevlerinden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, mahkumlara verilen yiyecek miktarını savunmuş ve “minimumun da minimumu” uygulandığını söylemişti. Samudi, cezaevinde kitap, kalem ve kağıdın yasak olduğunu, haftalık verilen şampuanın üzerinde “köpekler için” ibaresi bulunduğunu ifade etti. Mahkemeye veya sağlık kliniğine götürülürken sık sık fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyen gazeteci, bir olayda İsrailli bir görevlinin başını yere bastırdığını anlattı. “Yüzümü dört dakika boyunca yere bastırdı, nefessiz kaldım” dedi. Samudi’nin en ağır suçlamalarından biri ise cezaevinde tıbbi ihmaller nedeniyle yaşandığını söylediği ölümler oldu.

#5
Foto - Müslüman gazeteci İsrail zindanlarında yaşadıklarını anlattı!

Koğuş arkadaşı olan 22 yaşındaki Louay Turkman’ın bir gece ağır hastalandığını anlatan Samudi, gardiyanların genci sağlık kliniğine götürmeyi reddettiğini söyledi. Ertesi sabah diğer mahkumlarla birlikte Turkman’ı bir yatak üzerinde avluya taşıdıklarını belirten Samudi, genç tutuklunun burada hayatını kaybettiğini ifade etti. Samudi, “Hiçbir şey yapmamıştı. Neden? Biz insan değil miyiz?” dedi. İsrail ordusu, Samudi’nin Nisan 2025’te gözaltına alınmasının ardından İslami Cihad örgütüne finansman sağladığından şüphelenildiğini açıklamıştı. Ordu, Samudi’nin örgütle bağlantılı olduğunu ve para transferinde rol aldığını öne sürmüş ancak bu yönde hiçbir delil sunmamıştı.

#6
Foto - Müslüman gazeteci İsrail zindanlarında yaşadıklarını anlattı!

Samudi ise bu suçlamaları reddederek, sorgulamalar sırasında kendisine hiçbir zaman İslami Cihad’a finansman sağlama suçlamasının yöneltilmediğini söyledi. Gazeteci, sorgulamalarda daha çok haber faaliyetleri ve İsrail güvenliğini tehlikeye attığı iddialarıyla karşılaştığını belirtti. Samudi, tutuklanmasının Filistin basınına yönelik baskının parçası olduğunu savundu. “Bu, sesimi kısmak, kameramı susturmak ve kalemimi kırmak için yürütülen savaşın parçasıydı” dedi. Tekrar tutuklanmaktan korkup korkmadığı sorusuna ise “Evet, elbette korkuyorum” yanıtını veren Samudi, buna rağmen gazeteciliği bırakmayacağını söyledi. “Gazetecilik benim hayatımın bir parçası. Bu benim bu hayattaki görevim” ifadelerini kullandı. (Kaynak: Mepa News, CNN)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Spor

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray puanını 77'ye çıkararak ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 26. şampiyonluğunu yaşayan Ga..
Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor
Gündem

Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek cezaevlerindeki rehabilite çalışmalarına ilişkin "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizi..
Fenerbahçe’den sezon sonu sert çıkış! "Sakın ha sezonu sona erdi"
Spor

Fenerbahçe’den sezon sonu sert çıkış! “Sakın ha sezonu sona erdi”

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Konyaspor maçının hemen ardından hakem kararları ve VAR sistemi üzerinden dikkat çeken ..
"Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulandı
Gündem

"Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulandı

Muhittin Böcek’in oğlundan gelen 1 milyon euroluk rüşvet itirafı, Seyit Torun’un odasından fışkıran gizemli 50 bin doları yeniden gündeme ge..
Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!
Dünya

Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!

ABD ve siyonist rejimin düzenlediği ortak bombardımanlar sırasında İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yüzünden ağır yaralandığı yön..
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler
Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

Sağlık Bakanlığı, hantavirüsün tespit edildiği yolcu gemisinde bulunan Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini ve karantinaya alınacağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23