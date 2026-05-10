Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi ABD basınında: Yeni döneme hazırlık
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SAHA 26’da ilk kez dünyaya duyurulan Türkiye’nin YILDIRIMHAN adlı kıtalararası balistik füze projesi dünyada geniş yankı uyandırırken bir çok ülkenin ardından ABD basını da YILDIRIMHAN analizi yayınladı. YILDIRIMHAN projesinin Ankara’nın savunma sanayisindeki küresel güç hedefini ortaya koyduğu belirtilen analizde, projenin Türkiye’ye stratejik caydırıcılık ve prestij kazandırabileceği ancak maliyet ve NATO dengeleri açısından soru işaretleri barındırdığı vurgulandı.

Türkiye’nin bu yıl kıtalararası balistik füze (ICBM) testi yapmayı planladığını açıklaması, savunma sanayisindeki hedeflerini yeni bir aşamaya taşıdı. ABD merkezli Al Monitor’da yer alan analize göre, Ankara artık yalnızca bölgesel caydırıcılıkla yetinmeyip uzun menzilli stratejik güç kapasitesine sahip ülkeler arasına girmeyi hedefliyor.

5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı’nda 120’den fazla ülkeden heyetler ağırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuarda yaptığı açıklamada Türk şirketlerinin yaklaşık 8 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ancak fuarın en dikkat çeken gelişmesi, Türkiye’nin yıl sonuna kadar kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirmeyi planladığını açıklaması oldu.

YILDIRIMHAN adı verilen füze, 5 Mayıs’ta Milli Savunma Bakanlığı standında tanıtıldı. Füzenin tamamen yerli imkanlarla geliştirildiği belirtilirken, 6 bin kilometre menzil, Mach 25 hız ve 3 bin kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

Analizde, bu açıklamanın Türkiye savunma çevrelerinde dahi şaşkınlık yarattığına dikkat çekildi. Çünkü Ankara daha önce kamuoyunda kıtalararası balistik füze kapasitesine yönelik güçlü bir mesaj vermemişti.

Analize göre, Türkiye’nin böyle bir kapasite elde etmesi durumunda füze doğrudan savaş alanında kullanılacak bir sistemden çok stratejik mesaj ve caydırıcılık aracı işlevi görecek. Türkiye’nin halihazırda İHA’lar, topçu sistemleri, seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füzelere sahip olduğu hatırlatılırken, 6 bin kilometre menzilli bir sistemin ise Ankara’nın Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’in ötesine güç projeksiyonu yapma isteğini göstereceği ifade edildi.

6 bin kilometrelik menzil aynı zamanda kıtalararası balistik füze sınıfı için kabul edilen 5 bin 500 kilometre eşiğinin de üzerine çıkıyor. Analizde, bu seviyenin ABD, Rusya ve Çin gibi sınırlı sayıdaki ülkenin sahip olduğu stratejik caydırıcılık kategorisine işaret ettiği belirtildi.

Haberde, projenin iç politikada da önemli bir karşılığı olduğuna dikkat çekildi. Savunma sanayisindeki büyük atılımların Türk kamuoyunda güçlü yankı uyandırdığı, hükümetin “yerli ve milli teknoloji” söylemini desteklediği ve Türkiye’nin dışa bağımlılığını azalttığı algısını güçlendirdiği vurgulandı.

Yorumlar

Cengaver

Hey maşallah gittim gezdim gördüm eminim bundan daha iyileri daha uzun menzilli füzeleri uzay içinde üretilir son söz bu iş heykel yapmaya benzemiyor ama heykelciler bu süper güç füzenin yanında poz vermeyi de çok seviyor
