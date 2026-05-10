Ünlü isimden altın ve gümüş için uyarı: İki senaryo sıralandı! İslam Memiş'in açıklaması şaşırttı

Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yeni haftada sert fiyat hareketlerine dikkat çekti. Jeopolitik gelişmelerin yön belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, yatırımcıların belirsizlik ortamına karşı temkinli olması gerektiğini söyledi. Altın ve gümüşte iki yönlü senaryonun masada olduğunu ifade etti. “Piyasalar haber akışlarıyla yönlendiriliyor” Memiş, son iki aydır piyasaların haber akışlarıyla yönlendirildiğini savunarak, “Her hafta bir gün olumlu, bir gün olumsuz haberler geliyor. Buna bağlı olarak da piyasalarda sürekli yön değişimi yaşanıyor” dedi. Bu durumun yıl sonuna kadar devam edeceğini belirten Memiş, yatırımcıların bu tabloya alışması gerektiğini ifade etti. “2026 parayı” 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, “2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır” diyerek yatırımcılara uzun vadeli strateji çağrısı yaptı. Piyasalarda bilinçli şekilde dalgalanma oluşturulduğunu öne süren Memiş, yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması gerektiğini söyledi "Yeni hafta için iki senaryo" GDH YouTube kanalına konuşan Memiş, yeni haftaya ilişkin iki farklı senaryo üzerinde durdu. Buna göre, hafta sonu gelecek haber akışı piyasaların yönünü belirleyecek: Olumlu senaryo: Anlaşma haberi gelirse borsalarda yükseliş, altın ve gümüşte değer artışı, dolarda ise gevşeme görülebilecek. Olumsuz senaryo: Savaşın devamı yönünde bir gelişme olursa petrol fiyatlarında yükseliş, buna karşılık birçok varlıkta sert düşüşler yaşanabilecek. Memiş, bu iki ihtimalin de eşit ağırlıkta (P-P) olduğunu belirtti.