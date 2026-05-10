Ünlü isimden altın ve gümüş için uyarı: İki senaryo sıralandı! İslam Memiş'in açıklaması şaşırttı
Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin iki önemli isimden güçlü senaryolar üzerine değerlendirmeler geldi...
ABD-İran gerilimi ve faiz beklentileri altına talebi artırırken alıtın ve para piyasasındaki ünlü iki isim altın fiyatlarına ilişkin en güçlü senaryolarını sıraladı!
Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yeni haftada sert fiyat hareketlerine dikkat çekti. Jeopolitik gelişmelerin yön belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, yatırımcıların belirsizlik ortamına karşı temkinli olması gerektiğini söyledi. Altın ve gümüşte iki yönlü senaryonun masada olduğunu ifade etti. “Piyasalar haber akışlarıyla yönlendiriliyor” Memiş, son iki aydır piyasaların haber akışlarıyla yönlendirildiğini savunarak, “Her hafta bir gün olumlu, bir gün olumsuz haberler geliyor. Buna bağlı olarak da piyasalarda sürekli yön değişimi yaşanıyor” dedi. Bu durumun yıl sonuna kadar devam edeceğini belirten Memiş, yatırımcıların bu tabloya alışması gerektiğini ifade etti. “2026 parayı” 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, “2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır” diyerek yatırımcılara uzun vadeli strateji çağrısı yaptı. Piyasalarda bilinçli şekilde dalgalanma oluşturulduğunu öne süren Memiş, yatırımcıların fiyata değil miktara odaklanması gerektiğini söyledi "Yeni hafta için iki senaryo" GDH YouTube kanalına konuşan Memiş, yeni haftaya ilişkin iki farklı senaryo üzerinde durdu. Buna göre, hafta sonu gelecek haber akışı piyasaların yönünü belirleyecek: Olumlu senaryo: Anlaşma haberi gelirse borsalarda yükseliş, altın ve gümüşte değer artışı, dolarda ise gevşeme görülebilecek. Olumsuz senaryo: Savaşın devamı yönünde bir gelişme olursa petrol fiyatlarında yükseliş, buna karşılık birçok varlıkta sert düşüşler yaşanabilecek. Memiş, bu iki ihtimalin de eşit ağırlıkta (P-P) olduğunu belirtti.
Ons altın için kritik seviyelere de değinen Memiş, 4700 dolar üzerinde haftalık kapanış olması halinde fiyatların 5200 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Aşağı yönlü senaryoda ise 4500–4400 dolar bandının güçlü destek olduğunu ifade etti. Gümüşün ise son dönemde altına kıyasla daha fazla kazandırdığını belirten Memiş, altın-gümüş rasyosundaki düşüşün gümüşü desteklediğini söyledi. Gümüşte kısa vadede 96 dolar direncinin takip edildiğini, gram bazda ise 145–150 lira seviyelerinin gündemde olduğunu aktardı.
ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilim, yüksek enflasyon görünümü ve merkez bankalarının faiz indirimi beklentileri, yatırımcıların yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oluyor. Piyasalarda özellikle Kurban Bayramı sonrası hareketliliğin artabileceği beklentisi öne çıkarken, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminler dikkat çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde gram altında 7 bin 500 ile 8 bin TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Yıldırımtürk, ons altında ise mevcut beklentilerin daha yukarı taşınabileceğini ifade etti. “Her geri çekilme alım fırsatı” Altındaki yükseliş trendinin devam ettiğini vurgulayan Yıldırımtürk, fiyatlardaki geri çekilmelerin yatırımcılar için alım fırsatı oluşturduğunu söyledi. Küresel gerilimlerin sona ermesi halinde dahi düşüşlerin kısa süreli olabileceğini belirten uzman isim, ana trendin yukarı yönlü kalmaya devam edeceğini kaydetti.
Dolardan altına geçişin sürdüğünü ifade eden Yıldırımtürk, uzun vadede altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini savundu. Kısa vadeli işlemlere uyarı Kısa vadeli al-sat işlemlerinin riskli olduğuna dikkat çeken Yıldırımtürk, mevcut küresel ortamda öngörülebilirliğin zayıf olduğunu belirterek, kısa vadeli yatırım stratejilerinin sağlıklı olmayabileceğini ifade etti. Nisan ayında altın fiyatlarında görülen geri çekilmenin ardından yönün yeniden yukarı dönebileceğini belirten uzman isim, yatırımcıların en az bir yıllık perspektifle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Kurban Bayramı sonrası yükseliş beklentisi Ramazan Bayramı sonrası piyasada benzer hareketlerin yaşandığını hatırlatan Yıldırımtürk, Kurban Bayramı sonrasında altındaki yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğini dile getirdi. Ons altın için de dikkat çeken tahminlerde bulunan Yıldırımtürk, kısa vadede 4 bin 700-4 bin 750 dolar seviyelerinin gündemde olduğunu, önümüzdeki haftalarda ise 5 bin ile 5 bin 200 dolar bandının görülebileceğini belirtti. Daha uzun vadeli beklentilerde ise ons altında 6 bin dolar seviyesinin mümkün olabileceğini ifade etti. Gram altına ilişkin güçlü yükseliş beklentisini koruyan Yıldırımtürk, kısa vadede 7 bin 500 ile 8 bin TL seviyelerinin görülebileceğini kaydetti. Uzman isim, yıl sonuna yönelik daha iddialı tahmininde ise gram altında 11 bin TL seviyesinin de ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
