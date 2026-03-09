  • İSTANBUL
Katar'ın Türkiye'ye vereceği Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili şok gelişmeyi duyurdu: Olumsuz sonuçlanabilir Müslüman dünyası sessiz... İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
Müslüman dünyası sessiz... İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müslüman dünyası sessiz... İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken Çin'den sürpriz bir çıkış geldi.

Foto - Müslüman dünyası sessiz... İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Çin, İran'da Ali Hamaney'in ölümünün ardından yeni dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'in hedef alınmasına karşı olduklarını belirterek liderlik değişiminin İran'ın iç meselesi olduğunu açıkladı.

Foto - Müslüman dünyası sessiz... İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Çin, İran'da Ali Hamaney'in ölümünün ardından yeni dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'e yönelik olası saldırılara karşı olduğunu açıkladı. Pekin yönetimi, İran'daki liderlik değişiminin ülkenin iç meselesi olduğunu vurguladı.

Foto - Müslüman dünyası sessiz... İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Çin Dışişleri yetkilileri, İran'daki son gelişmelere ilişkin yaptıkları açıklamada Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak seçilmesinin İran'ın iç işi olduğunu belirtti. Pekin yönetimi, İran'daki liderliğe yönelik herhangi bir hedef almayı da kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Foto - Müslüman dünyası sessiz... İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Açıklamada Çin'in ülkelerin egemenliğine ve iç işlerine saygı ilkesini desteklediği ifade edilirken, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması çağrısı yapıldı.

Foto - Müslüman dünyası sessiz... İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

İran'da dini lider Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından, oğlu Mücteba Hamaney ülkenin yeni dini lideri olarak seçilmişti. Çin, daha önce de Hamaney'in öldürülmesini İran'ın egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal olarak nitelendirmiş ve bölgede askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

