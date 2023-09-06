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5
Murat Nehri’nden kara haber

2023-09-06 17:20:56
Murat Nehri’nden kara haber

Alınan bilgilere göre olay, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyü yakınlarından geçen Murat Nehri’nde meydana geldi.

#1
Foto - Murat Nehri’nden kara haber

Serinlemek için nehre giren Berkan Dağ (16), boğularak hayatını kaybetti.

#2
Foto - Murat Nehri’nden kara haber

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

#3
Foto - Murat Nehri’nden kara haber

AFAD ekipleri ve köylülerin birlikte yürüttüğü çalışmaya Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi de katıldı.

#4
Foto - Murat Nehri’nden kara haber

Yaklaşık 23 saatlik su altı aramasının ardından Berkan Dağ’ın cansız bedenine ulaşıldı. Dağ’ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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