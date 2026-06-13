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#1
Foto - Mükellefler nefes alacak: Vergi ödemelerinde yeni kolaylık

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde önemli bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile teminat gösterilmeksizin tecil edilebilecek vergi borcu tutarı 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

#2
Foto - Mükellefler nefes alacak: Vergi ödemelerinde yeni kolaylık

Yeni düzenleme kapsamında, mükelleflerin vergi borçlarını daha kolay yapılandırabilmesi ve taksitler halinde ödeyebilmesi amaçlanıyor.

#3
Foto - Mükellefler nefes alacak: Vergi ödemelerinde yeni kolaylık

Böylece 10 milyon liraya kadar olan vergi borçları için teminat şartı aranmayacak.

#4
Foto - Mükellefler nefes alacak: Vergi ödemelerinde yeni kolaylık

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle işletmeler ve yüksek tutarlı vergi borcu bulunan mükellefler için ödeme süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.

#5
Foto - Mükellefler nefes alacak: Vergi ödemelerinde yeni kolaylık

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