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Müjdeli haber verildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

2023-05-14 13:23:23
Müjdeli haber verildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sözleşmeli  er ve  erbaşların kamu kurumlarında istihdam edilmesini öngören yönetmelik yayınlandı. Uzun süredir beklenen bu yönetmelikle, sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan, talepte bulunanların kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarına imkân tanınıyor. Bu durumdaki  er ve erbaşların bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına 60 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor.

#1
Foto - Müjdeli haber verildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşları, atama yapmak istedikleri boş kadro veya pozisyonların unvanını, sayısını, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile gerekli diğer bilgileri Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kurum aracılığıyla her yılın 15 Mart tarihine kadar Bakanlığa bildirecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli er ve erbaşlıktan ayrılanların istihdamında başarılı olanları tespit etmek için bir komisyon kurulacak. Ataması yapılan personel göreve başladığı tarihten itibaren atandığı kadro veya pozisyonun mali ve diğer haklarından faydalanacak.

#2
Foto - Müjdeli haber verildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu kapsamda memur kadrosuna atananların sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen hizmet süreleri; öğrenim durumlarına göre başlangıç derece ve kademelerine her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yılda bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile emeklilik hesabına esas sürenin tespitinde değerlendirilecek.

#3
Foto - Müjdeli haber verildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yedinci hizmet yılını tamamlayarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerden, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeye istekli olanlar, başvurularını 60 gün içerisinde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına yapacak.

#4
Foto - Müjdeli haber verildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Başvuruda bulunanlardan nitelik belgesi olumlu olanlara ilişkin hazırlanan başvuru listeleri ve ilgili belgeler Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilecek.

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