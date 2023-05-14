2023-05-14 13:23:23 Müjdeli haber verildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli er ve erbaşların kamu kurumlarında istihdam edilmesini öngören yönetmelik yayınlandı. Uzun süredir beklenen bu yönetmelikle, sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan, talepte bulunanların kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarına imkân tanınıyor. Bu durumdaki er ve erbaşların bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına 60 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor.