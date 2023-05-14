Müjdeli haber verildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşları, atama yapmak istedikleri boş kadro veya pozisyonların unvanını, sayısını, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile gerekli diğer bilgileri Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kurum aracılığıyla her yılın 15 Mart tarihine kadar Bakanlığa bildirecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli er ve erbaşlıktan ayrılanların istihdamında başarılı olanları tespit etmek için bir komisyon kurulacak. Ataması yapılan personel göreve başladığı tarihten itibaren atandığı kadro veya pozisyonun mali ve diğer haklarından faydalanacak.