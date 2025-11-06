Selma Savcı Giriş Tarihi: Müjde! Ahşap zeminler artık eskisinden daha yeni görünecek: Çizikleri kapatan boyalar olmaz olsun dedirtti
Son yıllarda ev dekorasyonunda kullanılan ahşap malzemeler diğer ürünlere göre açık ara önde gidiyor. Hal böyleyken hepimizin evinde bir ahşap ürüne rastlamak mümkün. Fakat ahşap ürünler özellikle ahşap zeminlerdeki çizgileri kapatmak malesef ki oldukça maliyetli. Neyse ki bu yazımızda ahşap zeminler için birkaç püf noktasını bir araya getirdik. Herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle ahşaplarınızı eskisinden daha yeni hale getirecek ipuçlarına birlikte göz atalım. Çizikleri gidermek için kapatan boyaları kullanmayın.