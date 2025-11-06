Müjde! Ahşap zeminler artık eskisinden daha yeni görünecek: Çizikleri kapatan boyalar olmaz olsun dedirtti 

Çizik hiçbir zaman kaybolmaz ancak sirke ve zeytinyağı karışımı çiziği koyulaştıracağı için bu çözüm oldukça ekonomik ve mantıklı. Solma: Ahşap zeminlere bir bardak su bile kalıcı hasar verebilir. Örneğin su dökülen zemin rengini kaybeder ve beyazlaşır. Bunun için koyu bir kahve ya da sallama çay yapın. Bu sefer keyif yapmak için değil ahşap zeminlerin rengini yerine getirmek için! Zemin geri kalanıyla aynı rengi alana kadar bez yardımıyla çayı/kahveyi hasarlı bölgeye uygulayın ve sonucu görün! Ahşap yüzeyindeki çizikleri kapatmak için satın alınan boyalar hem maliyetli hem zaman kaybı oluyor! SİYAH ÇİZGİLERİ BÖYLE KAPATIN! Siyah Çizikler: Siyah ayakkabı tabanı olan biri zeminin üzerinde yürüdü ve bir iz mi bıraktı? Ya da evdeki yaramaz ufaklıklar bisikletlerinin frenine hoyrat basıp tekerlek izi mi oluşturdu? Bu kirli siyah çiziklerden nasıl kurtulacağınızı duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! Bir beyaz yazı tahtası silgisi tüm işinizi görecek. Yüzeylerdeki tozlardan kurtulmak ve etkinin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlamak için özel bir çözüm hazırlayabilirsiniz. Keçeden yapılan bu silgiler yardımıyla siyah çizgileri ahşap zeminlerden silebilirsiniz.