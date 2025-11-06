  • İSTANBUL
Müjde! Ahşap zeminler artık eskisinden daha yeni görünecek: Çizikleri kapatan boyalar olmaz olsun dedirtti 

Selma Savcı
Müjde! Ahşap zeminler artık eskisinden daha yeni görünecek: Çizikleri kapatan boyalar olmaz olsun dedirtti 

Son yıllarda ev dekorasyonunda kullanılan ahşap malzemeler diğer ürünlere göre açık ara önde gidiyor. Hal böyleyken hepimizin evinde bir ahşap ürüne rastlamak mümkün. Fakat ahşap ürünler özellikle ahşap zeminlerdeki çizgileri kapatmak malesef ki oldukça maliyetli. Neyse ki bu yazımızda ahşap zeminler için birkaç püf noktasını bir araya getirdik. Herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle ahşaplarınızı eskisinden daha yeni hale getirecek ipuçlarına birlikte göz atalım. Çizikleri gidermek için kapatan boyaları kullanmayın.

Ahşap zeminler kolayca deforme olabiliyor. Küçücük bir metal parçası bile buna neden olabiliyorken, oldukça ağır mobilyaların masaların ahşap zemin üzerinde hareket ettirilmesi sonucunda oluşacak hasar gerçekten içler acısı… Fakat durumla başa çıkabilmeniz için kolay bir yol var! Aynı miktardaki zeytinyağı ve sirkeyi güzelce karıştırın ardından bir sprey şişesine dökün. Zemin üzerindeki çiziğe biraz püskürtün. Mikrofiber veya farklı bir yumuşak bezle ovalayın.

Çizik hiçbir zaman kaybolmaz ancak sirke ve zeytinyağı karışımı çiziği koyulaştıracağı için bu çözüm oldukça ekonomik ve mantıklı. Solma: Ahşap zeminlere bir bardak su bile kalıcı hasar verebilir. Örneğin su dökülen zemin rengini kaybeder ve beyazlaşır. Bunun için koyu bir kahve ya da sallama çay yapın. Bu sefer keyif yapmak için değil ahşap zeminlerin rengini yerine getirmek için! Zemin geri kalanıyla aynı rengi alana kadar bez yardımıyla çayı/kahveyi hasarlı bölgeye uygulayın ve sonucu görün! Ahşap yüzeyindeki çizikleri kapatmak için satın alınan boyalar hem maliyetli hem zaman kaybı oluyor! SİYAH ÇİZGİLERİ BÖYLE KAPATIN! Siyah Çizikler: Siyah ayakkabı tabanı olan biri zeminin üzerinde yürüdü ve bir iz mi bıraktı? Ya da evdeki yaramaz ufaklıklar bisikletlerinin frenine hoyrat basıp tekerlek izi mi oluşturdu? Bu kirli siyah çiziklerden nasıl kurtulacağınızı duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! Bir beyaz yazı tahtası silgisi tüm işinizi görecek. Yüzeylerdeki tozlardan kurtulmak ve etkinin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlamak için özel bir çözüm hazırlayabilirsiniz. Keçeden yapılan bu silgiler yardımıyla siyah çizgileri ahşap zeminlerden silebilirsiniz.

Göçük: Ahşap zeminleriniz üzerinde bir çuur mu var? Oldukça can sıkıcı! Üzülmeyin bunun da bir çözümü var: Ütü. Bir mutfak bezi ya da havluyu zemine koyup ütüleyin. Bu ısı cilanın hafifçe erimesine ardından tekrar düz ve pürüzsüz halini almasını sağlar. Ancak bu yolu uygulamadan önce ilk olarak göze çarpmayan noktalarda denemek önemli!

