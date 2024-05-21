Muhtarlık maaşıyla ödeyecek! Bu mahalleye ilanla imam aranıyor!

Konuyla ilgili konuşan İlyas Köse, "Camimiz 1958 yılında yapıldı ancak 3 yıldır imam yok. Biz Kozan Müftülüğüne defalarca başvurduk ama kadro olmadığı için cevabını aldık. Ben de muhtarlık maaşımı vaat ettim ve köyümüze çocuklara temel dini bilgileri aktaracak, cuma ve cenaze namazını kıldıracak kadrolu imam arıyoruz. Biz de köyün girişine ilan astık. Muhtarlık maaşının tamamını vereceğim. Yetmezse üstüne de veririz. Lojmanı beğenmez ise ben kendi evimi vereceğim. Cami bahçesinde meyve ağaçları var onları da satıp gelir elde edebilir. Köyümüzün çocuklarına dini bilgileri versin, cenazemizi ve cuma namazını kıldırsın istiyoruz. İmam olmayan yerde cemaat olmuyor. İmam görevini tam yaparsa cemaati çoğaltmak imamın görevi. En azından cuma günleri namaz kıldırsın istiyoruz. Çocuğumun dini soruları soruyor cevap veremediğimiz yerler oluyor istiyoruz ki doğru bilgiler alsın. Biz camide öğrendik birçok şeyi. Köyümüz 368 kişi yazın 500 kişiye ulaşıyor" dedi.