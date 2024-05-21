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Muhtarlık maaşıyla ödeyecek! Bu mahalleye ilanla imam aranıyor!

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Muhtarlık maaşıyla ödeyecek! Bu mahalleye ilanla imam aranıyor!

2024-05-21 14:43:50
Muhtarlık maaşıyla ödeyecek! Bu mahalleye ilanla imam aranıyor!

Adana'da imam vaadiyle seçimi kazan muhtar, ilanla mahalleye imam arıyor.

#1
Foto - Muhtarlık maaşıyla ödeyecek! Bu mahalleye ilanla imam aranıyor!

Adana'nın Kozan ilçesinde imam vaadiyle seçim kazanan muhtar, mahalleye ilanla imam arıyor.

#2
Foto - Muhtarlık maaşıyla ödeyecek! Bu mahalleye ilanla imam aranıyor!

Kozan ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Salmanlı Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlyas Köse, seçim vaadi olarak 3 yıldır imamı olmayan camiye imam getirme sözü verdi.

#3
Foto - Muhtarlık maaşıyla ödeyecek! Bu mahalleye ilanla imam aranıyor!

Köse muhtarlığı kazanınca bu vaadini gerçekleştirmek için kolları sıvadı ancak geçen zaman zarfında müftülük ve kaymakamlığa başvurmasına rağmen mahalleye bir türlü imam getiremedi. Bunun üzerine muhtar, mahallenin girişine imam arandığı yönünde ilanlar ekledi.

#4
Foto - Muhtarlık maaşıyla ödeyecek! Bu mahalleye ilanla imam aranıyor!

Konuyla ilgili konuşan İlyas Köse, "Camimiz 1958 yılında yapıldı ancak 3 yıldır imam yok. Biz Kozan Müftülüğüne defalarca başvurduk ama kadro olmadığı için cevabını aldık. Ben de muhtarlık maaşımı vaat ettim ve köyümüze çocuklara temel dini bilgileri aktaracak, cuma ve cenaze namazını kıldıracak kadrolu imam arıyoruz. Biz de köyün girişine ilan astık. Muhtarlık maaşının tamamını vereceğim. Yetmezse üstüne de veririz. Lojmanı beğenmez ise ben kendi evimi vereceğim. Cami bahçesinde meyve ağaçları var onları da satıp gelir elde edebilir. Köyümüzün çocuklarına dini bilgileri versin, cenazemizi ve cuma namazını kıldırsın istiyoruz. İmam olmayan yerde cemaat olmuyor. İmam görevini tam yaparsa cemaati çoğaltmak imamın görevi. En azından cuma günleri namaz kıldırsın istiyoruz. Çocuğumun dini soruları soruyor cevap veremediğimiz yerler oluyor istiyoruz ki doğru bilgiler alsın. Biz camide öğrendik birçok şeyi. Köyümüz 368 kişi yazın 500 kişiye ulaşıyor" dedi.

#5
Foto - Muhtarlık maaşıyla ödeyecek! Bu mahalleye ilanla imam aranıyor!

Gökgöz Mahallesi Muhtarı Mızrak Acar ise, "55 hanemiz var ve Salmanlı Camii'ni kullanıyoruz ama 3 kilometrelik yol 5 kilometreye çıkıyor. Cenazelerimizde, cuma namazlarında çevre köylerden imam arıyoruz" diye konuştu.

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