Mühendis adayları sanal gerçeklikle iş hayatını öğreniyor

Öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların tasarımlarında sanal gerçeklikle gezebileceğini aktaran Bayram, "Katılımcıların, kendi tasarladıkları fabrika, makineler içerisinde birebir gezme şansı olacak, hatalar varsa düzeltebilecek. Bu sayede bir mühendisin 2 yıllık çalışmasını aylara düşürmüş olacağız. Bazen de bir günde bir fabrikayı tasarlayacak. Bunların ötesinde simülasyonlar yapılabilecek, daha da ötesinde tüketicileri de ilgilendiren konu olan gıdanın içerisinde gezebilecek. Bu anlamda gıdanın dokusunu, yapısını, rengini, içerisine birebir girerek inceleyecek ve aynı zamanda üründe bir değişiklik yapması gerekiyorsa bunu da yapacak. Bahsettiğimiz birinci seviye ve geliştireceğimiz laboratuvardaki sonraki seviyede de bu gıdanın kokusunu, tadını da ileriki zamanlarda hissedebilecek ve bununla ilgili yeni gıdaları burada tasarlayacak." dedi.