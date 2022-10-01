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Teknoloji-Bilişim
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Mühendis adayları sanal gerçeklikle iş hayatını öğreniyor

2022-10-01 16:28:17
Mühendis adayları sanal gerçeklikle iş hayatını öğreniyor

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde hazırlanan laboratuvarda, mühendis adayları sanal gerçeklik teknolojini kullanarak, fabrikalar kuracak ve derslerdeki öğrendiklerini pratiğe dökme, hatalarını tespit etme imkanı buluyor.

#1
Foto - Mühendis adayları sanal gerçeklikle iş hayatını öğreniyor

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, AA muhabirine, fakültedeki akademisyenlerin tecrübe, bilgi birikiminin laboratuvara aktarıldığını belirtti.

#2
Foto - Mühendis adayları sanal gerçeklikle iş hayatını öğreniyor

Laboratuvarın eğitim, AR-GE ve araştırma için önemli olduğunu ifade eden Bayram, "Şu an dünya ve Türkiye'de gıda mühendisliği alanında ilk olarak söyleyebileceğimiz laboratuvar önemli içeriğe sahip ve geliştirebilecek nitelikteki bir laboratuvar kurulmuş oldu. Bu laboratuvarın gelecekle ilgili çok büyük planları var. Sanayi, ar-ge, ürün geliştirme, eğitim ve bilimsel araştırmalara yönelik oldukça fazla bir konsepti barındırıyor." dedi. Bayram, laboratuvarın önemli işlevlere sahip olduğunu, düşünceyi uygulamaya dökeceğini ve öğrencilerin fabrika, makine tasarımı yapabileceğini dile getirdi.

#3
Foto - Mühendis adayları sanal gerçeklikle iş hayatını öğreniyor

Öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların tasarımlarında sanal gerçeklikle gezebileceğini aktaran Bayram, "Katılımcıların, kendi tasarladıkları fabrika, makineler içerisinde birebir gezme şansı olacak, hatalar varsa düzeltebilecek. Bu sayede bir mühendisin 2 yıllık çalışmasını aylara düşürmüş olacağız. Bazen de bir günde bir fabrikayı tasarlayacak. Bunların ötesinde simülasyonlar yapılabilecek, daha da ötesinde tüketicileri de ilgilendiren konu olan gıdanın içerisinde gezebilecek. Bu anlamda gıdanın dokusunu, yapısını, rengini, içerisine birebir girerek inceleyecek ve aynı zamanda üründe bir değişiklik yapması gerekiyorsa bunu da yapacak. Bahsettiğimiz birinci seviye ve geliştireceğimiz laboratuvardaki sonraki seviyede de bu gıdanın kokusunu, tadını da ileriki zamanlarda hissedebilecek ve bununla ilgili yeni gıdaları burada tasarlayacak." dedi.

#4
Foto - Mühendis adayları sanal gerçeklikle iş hayatını öğreniyor

Laboratuvarın düşünceyi işletmedeki mekan ve zamana bağımsız şekilde sanal gerçekliğe dökeceğine işaret eden Bayram, "Düşüncenin bir nevi dijital ortama aktarılması, elle dokunur bir hale gelmesi ve hissedilebilir hale gelecek noktaya taşınmasıdır. Bu laboratuvar gıda konusunda dünyada ilk ve tek. Bu sayede gıda mühendisliği bölümü büyük bir yarışa ilk ön saflarda başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Mühendis adayları sanal gerçeklikle iş hayatını öğreniyor

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Coşkun Dalgıç da mühendisin bir öğeyi bir başka öğeye dönüştüren, işlemleri tasarlayan ve hayata geçiren kişi olduğunu anımsattı.

#6
Foto - Mühendis adayları sanal gerçeklikle iş hayatını öğreniyor

Laboratuvarların da mühendislik çalışmalarında önemli katkıları bulunduğuna değinen Dalgıç, "Projemiz geleneksel işlemlerin dijitalleşmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Hammaddelerin son maddeye dönüşme süreci var. Bu süreç içerisinde birçok faktör, parametre var. Bu parametreleri nasıl son ürünün kalitesine değiştirdiğini öğrencilerimizin öğrenmesi gerekiyor. Bu klasik yöntemlerle öğrencilerimize yıllarca öğrettik. Fakat dijitalleşen bu dünyada bunların daha hızlı, daha öğrenebilir, anlaşılabilir boyutta yeni teknolojileri kullanılması gerekiyor. Dijital ve teknoloji hesaplamaları çok kısa sürede yapmamızı sağlıyor ve daha az hatayla elde edilmesini sağlıyor." sözlerine yer verdi.

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