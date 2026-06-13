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Siyaset
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Yeniakit Publisher
Muharrem ortalığı karıştırdı, Özgür’den şok cevap geldi! İnce ile Özel de birbirine girdi
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muharrem ortalığı karıştırdı, Özgür’den şok cevap geldi! İnce ile Özel de birbirine girdi

CHP’li Muharrem İnce’nin, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan grup toplantısı ve "mutlak butlan" krizine yönelik yaptığı çarpıcı açıklamalar, parti kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a konuşan İnce, ortada bir mahkeme kararı olduğunu ve buna uyulması gerektiğini belirterek, Özel'in grup toplantısını açıp Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etmesi gerektiği yönünde eleştiride bulundu. Bu çıkıştan rahatsız olan Özgür Özel ise İnce'nin siyasi okumalarıyla çeliştiklerini vurgulayarak, kurultay dışında başka bir plan dayatan bir genel başkanlık makamının bu yöntemle meşrulaştırılamayacağını ifade etti.

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Foto - Muharrem ortalığı karıştırdı, Özgür’den şok cevap geldi! İnce ile Özel de birbirine girdi

CHP'li Muharrem İnce, partisindeki mutlak butlan ve grup toplantısı krizlerine ilişkin Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararını doğru bulmadığını ancak ortada bir mahkeme kararı olduğunu vurgulayan İnce, "Buna uymak zorunluluğu var. Ben parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı?" diye konuştu.

#2
Foto - Muharrem ortalığı karıştırdı, Özgür’den şok cevap geldi! İnce ile Özel de birbirine girdi

Sözlerinin devamında Özgür Özel'e söylenen İnce, "Mesela, Grup Başkanı olarak grup toplantısını açsaydı. Açılış konuşmasında bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etseydi. Çok daha farklı bir süreç işlemez miydi?" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Muharrem ortalığı karıştırdı, Özgür’den şok cevap geldi! İnce ile Özel de birbirine girdi

Bu sözler Özel'i rahatsız etti. T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Özel, "Muharrem Bey'in söylediklerini kendi üstüme alınmadım, herhalde Kemal Bey'e söylüyor." diye konuştu. "Muharrem Başkan'ın ben bazı siyaset okumalarını beğenirim. Ama bazı siyaset okumalarında da çelişirim." diyen Özel, "Butlan yöntemiyle gelmiş genel başkan, eğer partiyi hızla kurultaya götürmek dışında başka bir plan veya başka bir program dayatıyorsa bunu meşrulaştıramazsınız." dedi.

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