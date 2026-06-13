Muharrem ortalığı karıştırdı, Özgür’den şok cevap geldi! İnce ile Özel de birbirine girdi

CHP’li Muharrem İnce’nin, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan grup toplantısı ve "mutlak butlan" krizine yönelik yaptığı çarpıcı açıklamalar, parti kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a konuşan İnce, ortada bir mahkeme kararı olduğunu ve buna uyulması gerektiğini belirterek, Özel'in grup toplantısını açıp Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etmesi gerektiği yönünde eleştiride bulundu. Bu çıkıştan rahatsız olan Özgür Özel ise İnce'nin siyasi okumalarıyla çeliştiklerini vurgulayarak, kurultay dışında başka bir plan dayatan bir genel başkanlık makamının bu yöntemle meşrulaştırılamayacağını ifade etti.