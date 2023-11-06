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Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

2023-11-06 12:42:53
Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

Depremde yıkılan Memleket Partisi İl Başkanlığı binasının yerine konan konteyner çalındı. Karakola giderek şikayetçi olan Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yaptığı partinin Hatay İl Başkanı Halil Kılıç, "Çadır kurarız; hiçbir zaman yılmayız, yıldıramazsınız" ifadelerini kullanıp yan taraflarında diğer partilerin binalarının da olduğunu ancak kendi parti binalarının çalındığını söyledi. Partinin daha önce de Malatya İl Başkanlığı olarak kurduğu çadır çalınmıştı.

#1
Foto - Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

Daha önce Malatya'da deprem sonrası maddi yetersizlik nedeniyle konteyner yerine çadır kuran Memleket Partisi'nin İl Başkanlık Binasına ait çadırı çalınmıştı. Parti için aynı senaryo bu kez konteynerde gerçekleşti.

#2
Foto - Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

6 Şubat felaketinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da yerle bir olan binalardan biri de Memleket Partisi İl Başkanlığı binasıydı. Partinin Hatay İl Başkanı Halil Kılıç, partililere ve vatandaşlara hizmet etmek adına Antakya ilçesinde geçici olarak konteynerden yeni bir il başkanlığı binası kurdu.

#3
Foto - Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

İddiaya göre Başkan Kılıç, diğer siyasi partilerin de il başkanlıklarının bulunduğu alana yerleştirdiği konteyneri bir süre sonra geldiğindeyse yerinde bulamadı. İl başkanlığı olarak kullanılan konteynerin çalındığını düşünen Başkan Kılıç, karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu.

#4
Foto - Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

Başkan Kılıç’ın sosyal medya üzerinden yaptığı, “Yazıklar olsun, Memleket Partisi Hatay İl Başkanlığı konteyneri çalınmıştır. Bu işi yapan veya yaptıranlara lanet olsun. Bizi böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Çadır kurarız; hiçbir zaman yılmayız, yıldıramazsınız. Bu biline. Emniyet güçlerine gerekli şikayetlerimizi yaptık” paylaşımıysa sosyal medyada ilgi odağı oldu.

#5
Foto - Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

Kılıç, “Memleket Partisi Hatay İl Başkanıyım. Biliyorsunuz 6 Şubat depremiyle il başkanlığımız yıkıldı. Altınözü kurucu ilçe başkanlığından il başkanlığı görevine atandım, genel merkez tarafından. İl başkanlığımızın merkezde olmasını istedik.

#6
Foto - Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

Antakya’da il başkanlığımız için konteyner koyduk. Diğer siyasi partilerde yan tarafta gördüğünüz gibi diğer siyasi partilerin il başkanlıkları da var burada. Maalesef bizim il başkanlığımız çalındı. Bizim il başkanlığımız Altınözü’ndeydi, ilçe başkanlığımızla birlikte faaliyet gösteriyorduk. Buraya gelip konteynerimizi koyduk, konteyner geldiğimizde yoktu. Dört gün falan arayla görmedik yani. Konuyla ilgili direkt karakola gittik, şikayetçi olduk” dedi.

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