Muharrem İnce’ye çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Adamın lokması boğazında kalacak

Depremde yıkılan Memleket Partisi İl Başkanlığı binasının yerine konan konteyner çalındı. Karakola giderek şikayetçi olan Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yaptığı partinin Hatay İl Başkanı Halil Kılıç, "Çadır kurarız; hiçbir zaman yılmayız, yıldıramazsınız" ifadelerini kullanıp yan taraflarında diğer partilerin binalarının da olduğunu ancak kendi parti binalarının çalındığını söyledi. Partinin daha önce de Malatya İl Başkanlığı olarak kurduğu çadır çalınmıştı.