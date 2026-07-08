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Muharrem İnce’den CHP’yi sallayacak hamle: Sessiz sedasız aktif etti

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Muharrem İnce’den CHP’yi sallayacak hamle: Sessiz sedasız aktif etti

CHP'de yaşanan "mutlak butlan" krizinin ardından sular durulmazken, Muharrem İnce’den ezber bozan bir hamle geldi.

#1
Foto - Muharrem İnce’den CHP’yi sallayacak hamle: Sessiz sedasız aktif etti

Memleket Partisi'nin kapanmasıyla işlevsiz kalan basın WhatsApp grubunu aniden yeniden aktif hale getiren İnce, bu hamlesiyle siyasetteki hareketliliğini bir üst seviyeye taşıdı. Kulislerde bu gelişme, Kılıçdaroğlu sonrası dönem için İnce’nin stratejik bir hazırlık yaptığı ve partideki gelişmeleri yakından takip ettiği şeklinde yorumlandı.

#2
Foto - Muharrem İnce’den CHP’yi sallayacak hamle: Sessiz sedasız aktif etti

CHP’de mutlak butlan kararının ardından yaşanan tartışmalar sürerken, CHP Milletvekili Muharrem İnce’den dikkat çeken bir iletişim hamlesi geldi. İnce, Memleket Partisi’nin kapatılmasının ardından işlevsiz hale gelen basın WhatsApp grubunu yeniden aktif hale getirdi.

#3
Foto - Muharrem İnce’den CHP’yi sallayacak hamle: Sessiz sedasız aktif etti

Mutlak butlan kararının ardından yaptığı “sağduyu” çağrısıyla dikkat çeken İnce, CHP’de kalacağını açıklamış ve yeni bir siyasi oluşuma katılacağı yönündeki iddiaları reddetmişti. Ancak bu açıklamaları, parti içindeki bazı çevrelerin eleştirilerine neden olmuştu.

#4
Foto - Muharrem İnce’den CHP’yi sallayacak hamle: Sessiz sedasız aktif etti

Gazeteci Muratcan Altuntoprak’ın aktardığına göre, İnce’nin basın ekibi gazetecilere gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Muharrem İnce’den CHP’yi sallayacak hamle: Sessiz sedasız aktif etti

“Değerli basın mensubu arkadaşlar, bu günden itibaren Sayın Muharrem İnce ile siz değerli arkadaşlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu ben sağlayacağım.”

#6
Foto - Muharrem İnce’den CHP’yi sallayacak hamle: Sessiz sedasız aktif etti

Basın ekibi, grubun neden yeniden faaliyete geçirildiğine ilişkin yaptığı açıklamada, Memleket Partisi’nin kapanmasının ardından grubun işlevini yitirdiğini, ancak son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle çok sayıda gazetecinin İnce’nin görüşlerini almak istediğini belirtti. Açıklamada ayrıca, sosyal medya üzerinden İnce üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığı öne sürülerek, kamuoyuna doğru bilgi aktarabilmek amacıyla WhatsApp grubunun yeniden aktif hale getirildiği ifade edildi.

#7
Foto - Muharrem İnce’den CHP’yi sallayacak hamle: Sessiz sedasız aktif etti

İnce’nin ekibi, artan talepler nedeniyle tüm telefonlara tek tek yanıt vermenin mümkün olmadığını, bu nedenle açıklamaların grup üzerinden paylaşılacağını kaydetti. İnce’nin CHP’de kalacağını açıklaması, siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu sonrası için yapılan bir hazırlık hamlesi olarak yorumlandı.

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