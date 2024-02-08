Mine Çakmakçı'nın sunduğu Master Rapor programına konuk olan Mehmet Sevigen, Muharrem İnce'nin Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'a adaylık teklif ettiğini söyledi. "PARTİ KURMA NOKTASINA DA GELMİŞTİK. ASLI BAYKAL SİYASETİ SEVİYOR" İşte Mehmet Sevigen'in o sözleri: 'Aslı Baykal ile sık sık görüşüyoruz. Kemal Bey zamanında nasıl bizim içimiz yanıyorsa onun da içi yanıyordu. Efsane bir genel başkanın kızı olarak o da öfkesini kusuyor, siyaset yapmak istiyor. Bir siyasi parti kurma noktasına da gelmiştik. Aslı Baykal siyaseti seviyor.'