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#1
Foto - Muharrem İnce'den Aslı Baykal'a adaylık teklifi

Deniz Baykal'ın genel liderliğinde CHP'nin en kilit isimlerinden biri olan Mehmet Sevigen'in Memleket Partisi İstanbul adayı olması tahmin ediliyor.

#2
Foto - Muharrem İnce'den Aslı Baykal'a adaylık teklifi

Mine Çakmakçı'nın sunduğu Master Rapor programına konuk olan Mehmet Sevigen, Muharrem İnce'nin Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'a adaylık teklif ettiğini söyledi. "PARTİ KURMA NOKTASINA DA GELMİŞTİK. ASLI BAYKAL SİYASETİ SEVİYOR" İşte Mehmet Sevigen'in o sözleri: 'Aslı Baykal ile sık sık görüşüyoruz. Kemal Bey zamanında nasıl bizim içimiz yanıyorsa onun da içi yanıyordu. Efsane bir genel başkanın kızı olarak o da öfkesini kusuyor, siyaset yapmak istiyor. Bir siyasi parti kurma noktasına da gelmiştik. Aslı Baykal siyaseti seviyor.'

#3
Foto - Muharrem İnce'den Aslı Baykal'a adaylık teklifi

ASLI BAYKAL ADAY OLACAK MI? Master Haber'deki Master Rapor programının sunucusu Mine Çakmakçı, Mehmet Sevigen'e sorduğu soruda 'Aslı Baykal'ın babadan gelen bir politik durumu var. Memleket Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi de geçiyor. Aday olacak mı?' ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Muharrem İnce'den Aslı Baykal'a adaylık teklifi

MUHARREM İNCE TEKLİF ETMİŞ! Eski CHP'li Mehmet Sevigen ise bu soruya 'Adaylık konusunu henüz konuşmadık. Bunu bilmiyorum. Siyaset yapmayı çok istiyor, yarın görüştükten sonra olumlu bir şey çıkar diye düşünüyorum.

#5
Foto - Muharrem İnce'den Aslı Baykal'a adaylık teklifi

Siyasette yer alması gereken bir isim, adaylık teklif edildi orada problem yok ama henüz belli değil.' diyerek yanıt verdi.

#6
Foto - Muharrem İnce'den Aslı Baykal'a adaylık teklifi

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