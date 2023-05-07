Muharrem İnce: Terör örgütlerinden medet umanlar utansın

PKK, Hizbullah ve FETÖ’nün birlikte saldırdığı tek kişinin kendisi olduğunu anlatan İnce, “Sabah PKK’lılar sahte dekont çıkarıyor, milyon dolarlık. Öğleyin Hizbullahçılar, ‘Muharrem İnce’ camileri yıkacakmış, diyor. Akşam üstü FETÖ’cüler, başka bir dekont yayınlıyor. Benim dediğim şu, bir yurtta, o yurt ne olursa olsun. ‘Bir yurtta bir çocuğa tecavüz olursa o yurdu yıkarım’ dedim. Bunu alıp ‘Kur'an kurslarını yıkacak, camileri yıkacakmış’ diye iftira atan alçaklar var. Bir siyasi partiye, 223 bin liradan fazla para yardımı yapılamaz. Yaparsan para hazineye gider. Bunu bilmelerine rağmen, her gün sahte dekontlar yayınlıyorlar. Kim yapıyor bunu FETÖ’cüler yapıyor. Kim yayıyor, benim eski arkadaşlarım yayıyor. O FETÖ, orduyu dağıttı, orduyu. TÜBİTAK’la, Adli Tıp’la sahte CD’ler, belgeler vererek orduyu dağıttılar” dedi.