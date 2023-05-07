2023-05-07 21:28:56 Muharrem İnce: Terör örgütlerinden medet umanlar utansın
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bir yandan PKK’lılar ateş ediyor. Bir yandan Hizbullahçılar, bir yandan da FETÖ’cüler. Ben de Köroğlu gibi döne döne, vuruşa vuruşa, çarpışa çarpışa göğüs göğüsse mücadele ediyorum. Bu bir linç girişimi, bir iftira girişimi ama Muharrem İnce diz çökmez. Muharrem İnce boyun eğmez. Muharrem İnce haklı çünkü. Terör örgütlerinden medet umanlar utansın" dedi.