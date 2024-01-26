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Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

2024-01-26 08:18:11
Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak çalışmaları kapsamında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü.

#1
Foto - Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

Geçen hafta yapılan görüşmelerde Memleket Partisi'ne İzmir'de "garantili" bir ilçe belediyesi ve büyük şehirlerde meclis üyelikleri verilmesi konusunda pazarlıklar yapılmıştı.

#2
Foto - Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

Muharrem İnce de CHP'ye kapıyı kapattı: Memleket Partisi seçimlere müstakil giriyor

#3
Foto - Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

Gazeteci Erdoğan Aktaş, TV100 canlı yayınında, CHP ile ittifak görüşmeleri yapan Muharrem İnce'nin 'seçimlere müstakil girme' kararı aldığını söyledi.

#4
Foto - Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

CHP'nin DEM Parti ile ilişkileri ve Şeyh Said söylemlerinden rahatsızlık duyan İnce'nin 13 belediye başkanı adayını açıklayacağı belirtildi.

#5
Foto - Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

Aktaş, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Muharrem İnce, CHP ile görüşmelerinden bir sonuç alamadı. Partiye çok yakın isimlerle birkaç dakika önce konuştum ve bu durumda Memleket Partisi seçime tek başına giriyor. Yarın İnce, 13 belediye başkan adayını açıklayacak. Bunların arasında İBB adayı yok. Memleket Partisi ve CHP arasında Tunceli-Dersim, Şeyh Said meseleleri anlaşmazlık konusu. Özellikle İnce'nin DEM Parti ile ilişkiler konusunda sıkıntıları ifade ettiği söyleniyor." dedi.

#6
Foto - Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

"İSTANBUL ADAYI MEHMET SEVİGEN OLACAK" - Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İnce, İstanbul adayı olarak CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'i belirledi.

#7
Foto - Muharrem İnce seçim bombasını patlattı

İMAMOĞLU'NUN TELEFONLARINA DÖNMEDİ - Ekrem İmamoğlu'nun dün görüşmelerin yeniden başlatılması için telefonla mesaj gönderdiği ama İnce'nin bu mesaja cevap vermediği öğrenildi.

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