Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu! 'Amerikalılarla görüşmüş İHA’lar SİHA’lara çomak sokuyor'

İnce, “Bakın Erdoğan’la olmaz, Erdoğan’ın eskileriyle de olmaz. 2001’den 2019’a kadar Davutoğlu yanında, Babacan yanında. Özelleştirmeler yapılırken Babacan bakan, Suriye’liler Türkiye’ye gelirken Davutoğlu başbakan, Kılıçdaroğlu’da Erdoğan’ın eskilerinden medet umuyor. Olmaz. Benim güzel CHP’li kardeşlerim size sesleniyorum. Siz benim dostumsunuz. Balıkesir üçüncü sırada Ali Babacan’ın adamı var. Sizin oylarınızla seçilecekler, pazartesi günü CHP’den istifa edecekler. Kaç kişi? 77 kişi. Sizin vicdanınız buna elveriyor mu? Yani Atatürk’ün Çankaya’sında Sadullah Ergin’e nasıl oy vereceksiniz, eliniz titremeyecek mi sizin? İzmir’de Kemalizm ırkçılıktır diyen Yüksel Taşkın’a Ey Atatürkçü’ler nasıl oy vereceksiniz? Ben Çankaya’da oturuyorum. Oyumu orada kullanacağım. Diyelim mi Memleket Partisi yok. CHP Listesinden Sadullah Ergin var. Vallahi ben boş oy atarım. Silivri’de Muharrem İnce CHP’nin grup başkan vekili olarak mücadele ederken Sadullah Ergin Adalet Bakanı’ydı. O bizim generallerimizi inim inim inletirken, yargıyı FETÖ’ye teslim ederken Sadullah Ergin Adalet Bakanıydı. Ey CHP’liler, benim güzel kardeşlerim; siz gidip onlara oy verecekseniz benim sizlere diyecek bir şeyim yok. Tek başıma kalsam yine onlara oy vermem. Kılıçdaroğlu 77 kişiyi; Saadetli, DEVA’lı, Gelecek’li 77 kişiyi CHP’nin listelerinden koydu. Davutoğlu geçen açıklama yapıyor; “90 yaşındaki halamı bile ikna edemedim” diyor. Yani CHP’ye oy vermeyin diyor. Nasılsa garanti yerleri aldık, seçileceğiz biz ister oy ver ister verme diyor. Babacan’a soruyorlar; “Tabanımızı CHP’ye tam ikna edemedik” diyor. İkinci tura kalırsa Muharrem İnce'ye o’ verir misin” diyorlar “vermem” diyor. Birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecek mi o da şüpheli. Tayyip Erdoğan’a verecek” ifadelerini kullandı.