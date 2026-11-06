Muhalefet cephesinde olsa suçlu için ayağa kalkmışlardı: Kaya’nın tutuklanmasına Cumhur İttifakı’ndan itiraz yükselmedi
Yazar Zeki Bahçe, “Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına ilişkin Cumhur İttifakı cephesinden herhangi bir itiraz yükselmediği, aksine bu sürecin desteklendiği yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor. Oysa muhalefet cephesinde bir isim hakkında adli işlem yapıldığında parti liderlerinden bazı gazetecilere kadar geniş bir kesim ayağa kalkıyor” diyerek ana muhalefetin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.