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Muhalefet cephesinde olsa suçlu için ayağa kalkmışlardı: Kaya’nın tutuklanmasına Cumhur İttifakı’ndan itiraz yükselmedi

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Muhalefet cephesinde olsa suçlu için ayağa kalkmışlardı: Kaya’nın tutuklanmasına Cumhur İttifakı’ndan itiraz yükselmedi

Yazar Zeki Bahçe, “Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına ilişkin Cumhur İttifakı cephesinden herhangi bir itiraz yükselmediği, aksine bu sürecin desteklendiği yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor. Oysa muhalefet cephesinde bir isim hakkında adli işlem yapıldığında parti liderlerinden bazı gazetecilere kadar geniş bir kesim ayağa kalkıyor” diyerek ana muhalefetin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

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Foto - Muhalefet cephesinde olsa suçlu için ayağa kalkmışlardı: Kaya’nın tutuklanmasına Cumhur İttifakı’ndan itiraz yükselmedi

Zeki Bahçe, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda; “Hakkında yolsuzluk veya başka suçlamalar bulunan kişiler için mitingler düzenleniyor, yürüyüşler yapılıyor. Ancak şu gerçek unutulmamalı:

#2
Foto - Muhalefet cephesinde olsa suçlu için ayağa kalkmışlardı: Kaya’nın tutuklanmasına Cumhur İttifakı’ndan itiraz yükselmedi

Cumhur İttifakı’na oy veren vatandaşlar her zaman yolsuzluğa, hırsızlığa ve hukuksuzluğa karşıdır. Hiç kimse, sırf aynı siyasi çizgide diye yanlışlarının görmezden gelinmesini beklememelidir. Bu millet, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yıllardır duyduğu güveni sürdürüyor.

#3
Foto - Muhalefet cephesinde olsa suçlu için ayağa kalkmışlardı: Kaya’nın tutuklanmasına Cumhur İttifakı’ndan itiraz yükselmedi

Beklentisi de açıktır: Hukuk herkese eşit uygulansın, suç işleyen kim olursa olsun hesap versin, hiçbir makam kimseye dokunulmazlık sağlamasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, soruşturmalar sonuna kadar yürütülmeli; adaletin önünde kimse ayrıcalıklı olmamalıdır.

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Foto - Muhalefet cephesinde olsa suçlu için ayağa kalkmışlardı: Kaya’nın tutuklanmasına Cumhur İttifakı’ndan itiraz yükselmedi

lbette suçluluğu kesinleşene kadar herkes masumiyet karinesinden yararlanmalıdır. Ne kadar güçlü, ne kadar zengin veya ne kadar yüksek makam sahibi olursa olsun, hiç kimse hukukun üstünde değildir. Bizim beklentimiz de duruşumuz da nettir: Şahıslara göre değil, ilkelere göre hareket etmek; çifte standarda değil, adalete sahip çıkmak! Cumhurbaşkanımıza ve Türk adaletine güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Abdullah

Bu kadını ortaya çıkaran Yeni Parti zaten. AKP saklamaya çalıştı, ortaya çıkmasaydı bırak hapsi, ceza bile almazdı. Hala bir ay sonra çıkacağını düşünüyorum

Can Baskan

Ya kadinin sucu sabit , inkar da edememis Ne bekliyorsunuz. Tesekkur edip geri salinmasini mi ?
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