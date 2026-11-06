Muhalefet cephesinde olsa suçlu için ayağa kalkmışlardı: Kaya’nın tutuklanmasına Cumhur İttifakı’ndan itiraz yükselmedi

lbette suçluluğu kesinleşene kadar herkes masumiyet karinesinden yararlanmalıdır. Ne kadar güçlü, ne kadar zengin veya ne kadar yüksek makam sahibi olursa olsun, hiç kimse hukukun üstünde değildir. Bizim beklentimiz de duruşumuz da nettir: Şahıslara göre değil, ilkelere göre hareket etmek; çifte standarda değil, adalete sahip çıkmak! Cumhurbaşkanımıza ve Türk adaletine güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.