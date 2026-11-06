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Avrupa ülkesinde flaş gelişme: Binlerce Türk'ü sınır dışı etmeye başladılar

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Avrupa ülkesinde flaş gelişme: Binlerce Türk'ü sınır dışı etmeye başladılar

Almanya'da 2026 yılının ilk dokuz ayında sınır dışı edilen yabancıların sayısında düşüş yaşanırken, Türkiye'ye gönderilen kişilerin sayısındaki artış dikkat çekti.

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Foto - Avrupa ülkesinde flaş gelişme: Binlerce Türk'ü sınır dışı etmeye başladılar

Almanya'da sınır dışı işlemlerine ilişkin açıklanan son veriler, Türk vatandaşları açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Federal İçişleri Bakanlığının paylaştığı ve Artı49'un aktardığı verilere göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde Almanya'dan toplam 14 bin 324 kişi sınır dışı edildi. Geçen yılın aynı döneminde 17 bin 651 olan bu sayı yüzde 18,9 azalırken Türkiye'ye gönderilenlerin sayısı artış gösterdi.

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Foto - Avrupa ülkesinde flaş gelişme: Binlerce Türk'ü sınır dışı etmeye başladılar

Almanya'dan yılın ilk dokuz ayında sınır dışı edilenlerin 2 bin 25'ini Türk vatandaşları oluşturdu. Türkiye bu rakamla en fazla sınır dışı işleminin gerçekleştirildiği ülke olurken ikinci sırada 883 kişiyle Gürcistan, üçüncü sırada ise 629 kişiyle Cezayir yer aldı. Genel sınır dışı işlemlerindeki düşüşe rağmen Türkiye'ye gönderilenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yükselmesi dikkat çekti.

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Foto - Avrupa ülkesinde flaş gelişme: Binlerce Türk'ü sınır dışı etmeye başladılar

Almanya'da iltica başvurularında da belirgin bir gerileme yaşandı. 2026'nın ilk altı ayında ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısı 39 bin 646 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 72 bin 818 seviyesindeydi. Başvurulardaki düşüşün, sınır dışı işlemlerinin sayısındaki gerilemeyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Diğer Avrupa Birliği ülkelerine yönelik geri kabul işlemlerinde de düşüş görüldü. Fransa'ya gönderilenlerin sayısı 842'den 481'e gerilerken İspanya, bu yıl en fazla sınır dışı işlemi gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında yer almadı.

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Foto - Avrupa ülkesinde flaş gelişme: Binlerce Türk'ü sınır dışı etmeye başladılar

Zorunlu sınır dışı işlemlerinin aksine, devlet desteğiyle Almanya'dan gönüllü olarak ayrılanların sayısında artış kaydedildi. REAG/GARP programı kapsamında 2025'in ilk dokuz ayında 12 bin 263 kişi ülkesine dönerken bu yılın aynı döneminde sayı 14 bin 140'a yükseldi. Böylece gönüllü geri dönüşlerde yaklaşık yüzde 15,3'lük artış yaşandı.

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Yorumlar

Emekli

Almanya da olup ta ulkeyi kotuletenler tatilciler daha bu başlangıç

Aykut şen

Almanyada olupta Turkiye ile Almanyayı kıyaslayıp burası nimenet nimet diyenleri postalıyorlar bu daha aşlangıç sen Almandan daha nasıl iyi yaşarsın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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