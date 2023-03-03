2023-03-03 13:27:02 Müge Anlı'da yer yerinden oynadı! TikTok acilen kapatılmalı
Dünyada birçok ülke tarafından kapatılan, Tiktok uygulaması, yine can yakmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Tekirdağ'da yaşayan Özbek asıllı Zilalaha Hanım'ın gözyaşları damga vurdu. 89 gün önce TikTok üzerinden gelen bir mesajla kandırıldığı ortaya çıkan 14 yaşındaki kızını arayan Zilalaha Hanım, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu. İşte detaylar...