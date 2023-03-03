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Medya
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Müge Anlı'da yer yerinden oynadı! TikTok acilen kapatılmalı

2023-03-03 13:27:02
Müge Anlı'da yer yerinden oynadı! TikTok acilen kapatılmalı

Dünyada birçok ülke tarafından kapatılan, Tiktok uygulaması, yine can yakmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Tekirdağ'da yaşayan Özbek asıllı Zilalaha Hanım'ın gözyaşları damga vurdu. 89 gün önce TikTok üzerinden gelen bir mesajla kandırıldığı ortaya çıkan 14 yaşındaki kızını arayan Zilalaha Hanım, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu. İşte detaylar...

#1
Foto - Müge Anlı'da yer yerinden oynadı! TikTok acilen kapatılmalı

Müge Anlı, ailesinin çiftlik evinden kaybolan 14 yaşındaki kıza dair son dakika gelişmesini canlı yayında açıkladı. TikTok uygulamasından gelen bir mesaj başına bela açan küçük kız bulundu. Anne sevinç çığlıkları atıp önce Müge Anlı'ya doğru koştu sonra sarılıp ellerinden öptü. Zilalaha Hanım "Onu herkes bulamazdı. Sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim." diyerek Müge Anlı'ya teşekkür etti.

#2
Foto - Müge Anlı'da yer yerinden oynadı! TikTok acilen kapatılmalı

"SİZİ ÖLENE KADAR UNUTMAYACAĞIM!" Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Zilalaha Hanım, Müge Anlı'ya "Buradaki herkesten Allah razı olsun. Ben Türkiye'yi, insanlarını ve sizi çok seviyorum. Çok mutluyum. İyi ki varsınız. Ben sizi ölene kadar unutmam. Ömrümün sonuna kadar dua edeceğim. Çünkü benim canımdan, kanımdan parçamı buldunuz." dedi.

#3
Foto - Müge Anlı'da yer yerinden oynadı! TikTok acilen kapatılmalı

MÜGE ANLI, 89 GÜNDÜR KAYIP OLAN KÜÇÜK KIZI BULDU Müge Anlı, 89 gündür kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki küçük kızı yaşı sebebiyle ekranda gösteremediklerini belirtip "Sen neredeydin?" diye sordu. TİKTOK ÜZERİNDEN ALDIĞI MESAJ BAŞINA İŞ AÇTI TikTok uygulaması üzerinden aldığı bir mesajla kandırıldığını ifade eden küçük kız, "O abla TikTok'tan bana yazdı. Sonra 'Sizi gezmeye götüreceğiz' diyerek kandırdı. Ertesi günü onun arkadaşı gelip beni aldı. Aldıktan sonra götürdü evine. Bir gün gezdirdi, inandırdı kendini. Evine götürünce pasaportumu aldı elimden. Onları gözümün önünde yaktı. Sonra 'Beni hiç kimseye söylemeyeceksin' diyerek korkuttu. Eve kapattı. Çanta yapımında çalışmaya zorladı. Parayı bana vermiyordu. Aileme ulaşmak istedim ama telefonumu vermiyordu. Hiç imkanım yoktu ama ailemle konuşmak istiyordum." dedi.

#4
Foto - Müge Anlı'da yer yerinden oynadı! TikTok acilen kapatılmalı

Müge Anlı'nın soruları üzerine açıklamasını sürdüren küçük kız şu ifadeleri kullandı: "Bir gün işten çıktık. O abla yanımdaydı. Polisler fark etti. Kaçtı oradan. Polisler gelip beni aldılar." ÇARŞAF GİYDİRİP PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ! Polisleri görünce şaşırıp mutlu olduğunu ama aynı zamanda da korktuğunu söyleyen küçük kız, ertesi gün annesine kavuştuğunu belirtti. Müge Anlı, şahsın küçük kıza zorla çarşaf giydirip TikTok'ta paylaşımda bulunduğu görüntüleri de yayınladı. Söz konusu paylaşıma düşülen "Oğlum ve kızımla gezmelerdeyiz" notu dikkatlerden kaçmadı. Uzmanlar ise TikTok uygulamasının ülkemizde de yasaklanması gerektiğini açıkladı.

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