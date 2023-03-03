Müge Anlı'da yer yerinden oynadı! TikTok acilen kapatılmalı

MÜGE ANLI, 89 GÜNDÜR KAYIP OLAN KÜÇÜK KIZI BULDU Müge Anlı, 89 gündür kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki küçük kızı yaşı sebebiyle ekranda gösteremediklerini belirtip "Sen neredeydin?" diye sordu. TİKTOK ÜZERİNDEN ALDIĞI MESAJ BAŞINA İŞ AÇTI TikTok uygulaması üzerinden aldığı bir mesajla kandırıldığını ifade eden küçük kız, "O abla TikTok'tan bana yazdı. Sonra 'Sizi gezmeye götüreceğiz' diyerek kandırdı. Ertesi günü onun arkadaşı gelip beni aldı. Aldıktan sonra götürdü evine. Bir gün gezdirdi, inandırdı kendini. Evine götürünce pasaportumu aldı elimden. Onları gözümün önünde yaktı. Sonra 'Beni hiç kimseye söylemeyeceksin' diyerek korkuttu. Eve kapattı. Çanta yapımında çalışmaya zorladı. Parayı bana vermiyordu. Aileme ulaşmak istedim ama telefonumu vermiyordu. Hiç imkanım yoktu ama ailemle konuşmak istiyordum." dedi.