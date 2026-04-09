Kadın - Aile
Asidik etkisi peki... Zayıflatırken diş minesini mi tahrip ediyor? İşte o elma sirkesi araştırması
Selma Savcı

Asidik etkisi peki... Zayıflatırken diş minesini mi tahrip ediyor? İşte o elma sirkesi araştırması

Elma sirkesi ile ilgili önemli bir araştırma yine çok konuşulacak cinsten...

Elma sirkesi keskin bir yapıya sahip. Asidik içeriği elma sirkesinin kullanımına engel olmuyor. Birçok kullanıcı elma sirkesini zayıflama umuduyla tüketmeye devam ediyor. Peki elma sirkesinin zayıflattığı bilgisi ne kadar doğru? Günlük az miktarda elma sirkesi içmenin kilo kaybı sağlandığını öne süren bilimsel çalışma, hatalar nedeniyle dergi tarafından geri çekildi.

BMJ Nutrition, Prevention & Health dergisinde geçen yıl yayımlanan küçük bir klinik araştırma, elma sirkesinin zayıflamaya yardımcı olabileceğini öne sürmüş ve sosyal medyada elma sirkesinin sağlık faydalarıyla ilgili iddialara dayanak olmuştu.

Ancak dışarıdan gelen eleştiriler üzerine başlatılan incelemede, istatistiksel hatalar bulundu ve sonuçlar tekrarlanamadı. Bunun üzerine dergi çalışmayı resmen geri çekti.

Ntv'nin haberine göre araştırmayı yürüten Lübnanlı ekip, hataların "dürüstçe yapılmış yanlışlar" olduğunu savunsa da, geri çekilme kararını kabul ettiklerini açıkladı. Avustralyalı beslenme uzmanı Rosemary Stanton, çalışmanın iptal edilmesinden memnun olduğunu belirterek, "Gerçek olamayacak kadar iyi görünen iddialara şüpheyle yaklaşmalıyız" dedi. Stanton ayrıca elma sirkesinin potasyum, kalsiyum ya da magnezyum kaynağı olduğu yönündeki iddiaların da yanlış olduğunu vurguladı.

Stanton, sirkenin diş minesine zarar verebileceğini belirterek, kullananların mutlaka ağızlarını suyla çalkalaması gerektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA YANILTICI İDDİALAR Elma sirkesine dair iddialar, Netflix'in bu yıl yayımladığı Apple Cider Vinegar belgeseliyle birlikte de gündeme gelmiş, sosyal medyada bilimsel temeli olmayan sağlık vaatlerinin simgelerinden biri haline gelmişti.

