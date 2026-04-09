HÜDA PAR’dan ateşkes değerlendirmesi: ABD ve siyonist rejim büyük bir hezimete uğradı

İran’ın sunduğu 10 maddelik ateşkes planının sadece İran’ı değil; Lübnan, Yemen ve Irak’ı da kapsadığını ve bunun arabulucu ülke Pakistan tarafından da doğrulandığını hatırlatan İmir, “İşgal rejiminin Lübnan’a yönelik saldırılarına ve ABD’nin bu ihlalleri sahiplenmesine karşı başta Pakistan olmak üzere bölge ülkeleri net bir tavır almalıdır. Ateşkesi ihlal eden taraf bellidir. Buna rağmen ‘her iki tarafa’ itidal ve ateşkese uyma çağrısı yapmak hakkaniyete uygun değildir. İşgal rejimine karşı net bir duruş sergilenmediği için bugün bu ihlallerin tekrarını yaşıyoruz.” şeklinde konuştu. “Umman örneği ortada; bölgenin güvenliği için ABD üsleri kapatılmalı» Bölge ülkelerinin çaresiz olmadığını, İran’ın 40 günlük süreçte jeopolitik konumunu en iyi şekilde kullanarak ABD ve işgal rejimini ateşkese mecbur bıraktığını belirten İmir, şu ifadeleri kullandı: “Umman’da ABD üssü olmadığı için ne İran’a yönelik bir saldırı gerçekleşti ne de Umman’a yönelik bir misilleme oldu. İki komşu ülke arasında hiçbir sorun yaşanmadı ve Umman bu savaşın dışında kaldı. Ancak topraklarında ABD üssü bulunduran diğer Körfez ülkelerinden kardeş ülke İran’a saldırılar yapıldığı için buralardaki üslere misillemeler gerçekleşti. Bu ülkeler kendilerine ait olmayan bir savaşın bedelini ağır ödediler. Bu tablo Umman örneğinin tüm bölge için emsal olması gerektiğini gösteriyor. Bölgenin güvenliği ve istikrarı için atılması gereken ilk adım ABD üslerinin kapatılmasıdır.”