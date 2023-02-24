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Gıda
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Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

2023-02-24 11:08:23
Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Enfeksiyonu bitiriyor, kuru öksürüğü bıçak gibi kesiyor, bilinen en güçlü antibiyotik! Kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine şifa oluyor. Sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da fayda sağlıyor. Ülser yüksek tansiyon, bronşit ve astım hastalarının tedavisinde de kullanılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor; tam bir A, B, C ve E vitamini ile kalsiyum, magnezyum zengini. Kolesterolü düşürüyor, ağrı kesici özelliği bulunuyor. İşte her biri insansa sağlığı için mucize etkileri olan besinler...

#1
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Enfeksiyonları önleyip, bağışıklığı güçlendiren ıspanağın içinde bol miktarda bulunan C vitamini ve folik asit sadece vücudu korumakla kalmıyor, aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşıyor.

#2
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Kalp dostu olan ıspanak beyin yaşlanmasını geciktirici etkiye de sahip. Sağlık vadeden ve tam da mevsimi olan doğanın bu mucizevi besinini bol bol tüketin.

#3
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

TURP "Turp gibi olmak" deyiminin boşuna söylenmediği aşikar. Zira içerisindeki zengin C vitamini, folik asit, fosfor ve yüksek diyet lifi sayesinde tam bir sağlık kaynağı. Çok güçlü bir antioksidan olan turp, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde birebir. Yüksek lifi sayesinde sindirim ve boşaltım sistemini destekliyor, öksürüğe iyi geliyor.

#4
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Turpu güzelce yıkayıp üst kısmından kesip içerisini oyun. (İçinden çıkan parçaları atmayıp salatada kullanın. Oyduğunuz kısmına bal koyun) Bir su bardağının üzerine oturtun.

#5
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Turpa alttan çok minik bir çizik atın ki, içerisine koyduğunuz bal turp suyu ile özdeşleşip bardağa akabilsin. Bir gece bekletip sabah-akşam içerek 2 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde fayda sağlayabilirsiniz. Turpun en az kendisi kadar faydalı olan yapraklarını da salatalarınızda değerlendirebilirsiniz.

#6
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

BROKOLİ Fitoterapi, Beslenme ve Diyet Uzmanı Bilgili, "Brokoli, içerdiği sulforan maddesi sayesinde antioksidan aktivite göstererek bağışıklığı destekler. C vitamini ve E vitaminini bir arada içerdiği için bağışıklık sistemini uyarır" diyor.

#7
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

ABD'de yapılan araştırmada, çoğunlukla sigaranın sebep olduğu ve her yıl tüm dünyada 100 binlerce insanın ölümüne yol açan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) hasarının engellenmesinde, brokolide bulunan bu "sülforapan" maddesinin etkili olduğu ortaya çıktı.

#8
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Brokolinin içeriğindeki vitaminler sebebiyle birçok hastalığa karşı kalkan olduğu ortaya çıktı.

#9
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

ZENCEFİL Doğanın mucizevi besinlerinden zencefil aşırıya kaçmamak koşuluyla üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten kansere dek birçok fayda sağlıyor. Sindirimi ve hazmı kolaylaştırmasının yanında mide bulantısına iyi gelen, kolesterolü düşüren ve kanın pıhtılaşmasını engelleyen zencefilin ağrı kesici özelliği de bulunuyor.

#10
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

ABD'de Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir dizi araştırma, zencefilin yakın gelecekte kanser tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya koydu.

#11
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Taze zencefili rendeleyip içine limon ve bal koyarak elde ettiğiniz karışımdan sabahları bir tatlı kaşığı yiyerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

#12
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

KIRMIZI BİBER Kırmızıbiber C vitamini ve potasyumdan zengin bir besin. İçerisinde bolca bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken potasyum kalp krizi riskini azaltıyor.

#13
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Ağrı kesici ve iltihap çözücü etkisinin yanında kolesterolü düşürüyor, mide asidini düzenliyor ve mikrop öldürücü özelliğiyle kış aylarında şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

#14
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Gerek taze gerekse kurutulmuş kırmızı bibere sofralarınızda yer vererek hem lezzet hem sağlık açısından faydalanabilirsiniz.

#15
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

NAR Gribal enfeksiyonlara karşı koruyan nar kalp ve damar dostu bir meyve. Bilgili, "1 nar günlük almamız gereken C vitamini ihtiyacımızın yarısını karşılamaktadır. İçerdiği polifenoller ve antosiyaninler sayesinde damar tıkanıklığını azaltıcı ve tansiyon düşürücü özellik göstermektedir.

#16
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Kansere karşı koruyucu etkisi olan nar, fiziksel aktivite sonrası vücudun yorulmasını da geciktiriyor" diyor.

#17
Foto - Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Ancak bir avuç nar bir porsiyon meyveye denk geldiği için nar suyu tüketmek tansiyonu fazlaca düşürebilir ve gereksiz şeker alımına neden olabilir. O nedenle günde bir porsiyonu geçmeyecek ölçüde tüketilmesi gerekiyor.

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