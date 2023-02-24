Mucize etkili! Gizli Besinler Hazinesi

Enfeksiyonu bitiriyor, kuru öksürüğü bıçak gibi kesiyor, bilinen en güçlü antibiyotik! Kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine şifa oluyor. Sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da fayda sağlıyor. Ülser yüksek tansiyon, bronşit ve astım hastalarının tedavisinde de kullanılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor; tam bir A, B, C ve E vitamini ile kalsiyum, magnezyum zengini. Kolesterolü düşürüyor, ağrı kesici özelliği bulunuyor. İşte her biri insansa sağlığı için mucize etkileri olan besinler...