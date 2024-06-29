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Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
Spor
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Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

2024-06-29 12:55:40
Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ... Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yıldız transferleri için gaza basan Ali Koç yönetimi dünyaca ünlü golcüleri sarı lacivertli ekibe getiriyor. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, transfer haberlerini peş peşe açıklayacak. İşte Fenerbahçe'ye gelecek golcü isimler...

#1
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Şampiyonluk için tüm imkanlarını seferber eden sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçti.

#3
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda harekete eden Kanarya, dünyaca yıldız oyucuyla ilk görüşmesini yaptı.

#4
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-Lacivertliler, merakla beklenen golcü hamlesini bir an önce sonuçlandırmak istiyor.

#5
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Lewandowski, Lukaku, Morata... Fenerbahçe’nin gündemine dünyaca ünlü forvetler geldi. Ancak yönetim, en büyük ilerlemeyi farklı iki isimde kaydetti.

#6
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

2020’den beri Sevilla forması giyen En-Nesyri’nin Mourinho’nun talebiyle Sarı-Lacivertliler’in radarına girdiği kaydedildi. 27 yaşındaki yıldız, geçen sezon 16’sı La Liga’da olmak üzere 20 kez ağları havalandırdı.

#7
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

İspanyol ekibinden ayrılması beklenen En-Nesyri için Sarı-Lacivertliler’in yanı sıra Mourinho’nun eski takımı Roma ve Suudi ekiplerinin devrede olduğu kaydedildi.

#8
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Sevilla, 1 yıllık sözleşmesi kalan Faslı yıldız için 20 milyon Euro talep ediyor. Taraflar arasında menajerler vasıtasıyla pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

#9
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Fenerbahçe Yönetimi, tek bir forvetle yetinmeyi düşünmüyor. Batshuayi’nin ayrılması ve Dzeko’nun da satılma ihtimali nedeniyle 2 golcüye imza attırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, El Kaabi’yle de görüşüyor.

#10
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Faslı forvet, geride kalan sezonda Konferans Ligi’nde attığı 11 golle Olympiakos’un tarihindeki ilk Avrupa Kupası’nı kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu. Sezonu 33 golle tamamlayan deneyimli forvetin sözleşmesi sona erdi.

#11
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Sarı-Lacivertliler’in, menajerlerin önerdiği El Kaabi’ye sıcak baktığı, görüşmelerde kısa sürede önemli mesafe katedildiği öğrenildi. Başarılı oyuncu 2021-23 yılları arasında ülkemizde Hatayspor forması giymiş ve 55 maçta 26 kez fileleri sarsmıştı.

#12
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Fenerbahçe, yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda iddialı olacak bir kadro kurmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, çıtayı yükseğe koyarken gündeme gelen isimlerden biri de Bayern Münih'ten Kingsley Coman.

#13
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Sky Sport'tan Florian Plettenberg, Fenerbahçe'nin bu transfer dönemindeki ana hedeflerinin başında Coman'ın geldiğini belirtti. Plettenberg, Jose Mourinho'nun Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediğini belirtti.

#14
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe'nin Kingsley Coman için bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Florian Plettenberg, Sarı-Lacivertliler'in Coman konusunda bilgi aldıklarını ifade etti.

#15
Foto - Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Bayern Münih, bu yaz transfer döneminde uygun teklifle Kingsley Coman'ı bırakmaya sıcak bakıyor fakat oyuncu tarafındaki yaklaşım, bu transferi zorlu hale getiriyor. Plettenberg, Fransız yıldızın kariyerine ilişkin farklı planları nedeniyle bu transferin şu an için çok olası durmadığını belirtti.

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