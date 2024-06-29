2024-06-29 12:55:40 Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ... Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yıldız transferleri için gaza basan Ali Koç yönetimi dünyaca ünlü golcüleri sarı lacivertli ekibe getiriyor. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, transfer haberlerini peş peşe açıklayacak. İşte Fenerbahçe'ye gelecek golcü isimler...