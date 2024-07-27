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Spor
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Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

2024-07-27 11:17:13
Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertliler son olarak Maximin ve En Nesyri transferini bitirdi. Orta sahaya yeni transfer arayışlarına devam eden Ali Koç yönetimi takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Mourinho'nun takımda istemediği milli yıldız adeta kriz çıkararak resti çekti. İşte detaylar...

#1
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertliler, bombaları peş peşe patlattı.

#2
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Yaptığı transferlerle Süper Lig'in yanı sıra Avrupa kupalarında da iddiasını gösteren Fenerbahçe ilk maçını galibiyetle kapattı.

#3
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Kanarya, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Lugano'yu deplasmanda Dzeko'nun 3 ve Ferdi'nin 1 golü ile 4-3 mağlup ederek Kadıköy'deki rövanşta skor avantajını elinde tutmayı başardı.

#4
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de şu ana kadar birçok yıldız imza attı.

#5
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Levent Mercan ile başlayan süreçte Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve son olarak da Youssef En-Nesyri takıma dahil edildi.

#6
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Transferde oldukça atak bir tutum içinde olan Kanarya, yeni yıldızları kadrosuna katabilmek adına yoğun mesai harcıyor. Sırada ise orta saha takviyesi var.

#7
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Fenerbahçe'de orta sahada oynayan Miha Zajc ve Miguel Crespo ile yolların ayrılması bekleniyor.

#8
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Ayrıca Joao Pedro ve Lincoln de yeni sezon planlamasında yer bulamayacak. Kendilerine kulüp bulması istendi.

#9
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Jose Mourinho yeni transferlerden birinin daha biletini kesti.

#10
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Takvim'in haberine göre; 21 Haziran tarihinde sarı lacivertli ekibe imza atan Levent Mercan, Mourinho'nun gözüne giremedi.

#11
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Yönetimle görüşen Jose Mourinho, oyuncusunun kiralanması konusunda rapor verdi.

#12
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sol kanadı Maximin ve Oğuz Aydın'a, sağ kanadı ise Tadic ve İrfan Can'a bırakma kararı sonrası Cengiz Ünder'e yer kalmadı.

#13
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Yönetim ise deneyimli oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Yapılan görüşmede, Cengiz'e kulüp bulunması istendi.

#14
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

Ancak tecrübeli futbolcunun kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmeyi hedeflediği öğrenildi.

#15
Foto - Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum

15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder, 33 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, oyuncuyu 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satmanın hesaplarını yapıyor.

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