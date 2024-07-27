2024-07-27 11:17:13 Mourinho kapı dışarı etti, milli yıldız menajeriyle haber gönderdi: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum
FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertliler son olarak Maximin ve En Nesyri transferini bitirdi. Orta sahaya yeni transfer arayışlarına devam eden Ali Koç yönetimi takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Mourinho'nun takımda istemediği milli yıldız adeta kriz çıkararak resti çekti. İşte detaylar...