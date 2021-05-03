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Türkiye
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Motosikletli baba oğulun feci ölümü

2021-05-03 12:11:06
Motosikletli baba oğulun feci ölümü

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada baba oğul hayatını kaybetti.

#1
Foto - Furkan A'nın kullandığı 31 ABV 497 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi Ardıçlı kavşağında Erdal Aşık (28) idaresindeki 31 APY 45 plakalı motosikletle çarpıştı.

Furkan A'nın kullandığı 31 ABV 497 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi Ardıçlı kavşağında Erdal Aşık (28) idaresindeki 31 APY 45 plakalı motosikletle çarpıştı.

#2
Foto - Sürücü Erdal Aşık ağır yaralandı, motosikletteki babası Ahmet Aşık (55) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Erdal Aşık ağır yaralandı, motosikletteki babası Ahmet Aşık (55) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

#3
Foto - Sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#4
Foto - Otomobil sürücüsü Furkan A. gözaltına alındı.

Otomobil sürücüsü Furkan A. gözaltına alındı.

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