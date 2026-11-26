Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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KAAN P1, yavaş taksi testi üzerinden geçen birkaç ay ardından ilk uçuşa oldukça yaklaştı. Avionot'ta yer alan habere göre 110 yıldır savaş uçağı geliştirip üreten Rusya, 2023’te yapmayı planladığı SU-75 savaş uçağının ilk uçuşunu bugüne kadar gerçekleştirmeyi başaramayarak 2027’ye kaydırdığını duyurdu.
Rusya’nın içerisinde bulunduğu durumun, projeyi hızlandırması bekleniyordu. Savaş uçağı geliştiren tüm ülkeler tarih boyunca benzer durumlarla karşılaştı ve karşılaşmaya devam ediyor.
Bu açıdan bakıldığında, ilk kez millî savaş uçağı geliştirmelerine rağmen KAAN’ı dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri yapma hedefinin altını doldurmak için 7/24 büyük emek ve fedakârlık gösteren mühendis ve teknisyenlerimizin hakkı ödenmez.
Gurur duyduğumuz, göğüs kabartarak sahiplendiğimiz KAAN savaş uçağını ortaya çıkaran insanları motive etmek yerine olumsuz yorumlar yapıyor ve yavaş taksi testi üzerinden geçen birkaç ayı eleştiriyoruz. Yüz yıldır savaş uçağı yapan devletler, firmalar yıllar süren gecikmelerle uğraşırken, KAAN’ı bu kadar kısa sürede uçuş test aşamasınagetiren ekibe teşekkür etmemiz gerekiyor.
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