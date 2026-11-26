İşlemin, gelişmekte olan ve diğer piyasalardaki enerji varlıklarının faaliyetlerini istikrara kavuşturmayı, enerji güvenliğini güçlendirmeyi, Amerikan aileleri ve işletmeleri için güvenilir enerji arzını desteklemeyi ve Amerikan vergi mükelleflerine milyarlarca dolar geri kazandırmayı amaçladığı ifade edilen açıklamada, Lukoil'in Rusya dışındaki petrol ve doğal gaz varlıklarının Rus ana şirketinden ABD öncülüğündeki konsorsiyuma devredileceği belirtildi. Açıklamada, söz konusu portföyün, Batı ve Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ve Kuzey Amerika'da, ABD'nin ortakları ve müttefikleri olan ülkelerde bulunan petrol ve doğal gaz arama ve üretim sahalarından rafinerilere, boru hatlarından dağıtım ve pazarlama faaliyetlerine kadar enerji değer zincirinin tamamını kapsayan varlıkları içerdiği bildirildi.