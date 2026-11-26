GERİLİMİN MERKEZİNDE PETROL VE SINIR KAPILARI VAR Irak Başbakanı Ali Zeydi, bölgedeki sınır kapılarının federal makamların kontrolüne alınması, petrol ve petrol ürünleri ihracatının ise Federal Petrol Bakanlığı üzerinden yürütülmesi talimatını vermişti. Bağdat yönetiminin kararları, Diyala, Kerkük, Ninova ve Selahaddin vilayetlerindeki bazı petrol sahalarının yönetiminin de federal makamlara devredilmesini öngörüyor. Irak merkezi hükümeti, söz konusu adımların ülkenin doğal kaynaklarının korunması amacıyla atıldığını belirtirken Kürt yetkililer, kararların mevcut mutabakatları aştığını ve bölgenin anayasal yetkilerine müdahale niteliği taşıdığını ifade ediyor.