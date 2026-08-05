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İstanbul’da korkutan çökme! Bahçelievler'de 4 katlı bina yerle bir oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul’da korkutan çökme! Bahçelievler'de 4 katlı bina yerle bir oldu

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde daha önceden tahliye edildiği öğrenilen 4 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden çöktü.

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Foto - İstanbul’da korkutan çökme! Bahçelievler'de 4 katlı bina yerle bir oldu

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

#2
Foto - İstanbul’da korkutan çökme! Bahçelievler'de 4 katlı bina yerle bir oldu

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, binanın daha önceden boşaltılmış olduğu bilgisine ulaşsa da enkaz altında kimsenin kalmış olma ihtimaline karşı tedbir amaçlı arama ve detaylı inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - İstanbul’da korkutan çökme! Bahçelievler'de 4 katlı bina yerle bir oldu

Büyük paniğe yol açan çökme sonrası çevre binaların durumu da incelemeye alındı.

#4
Foto - İstanbul’da korkutan çökme! Bahçelievler'de 4 katlı bina yerle bir oldu

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