İstanbul’da korkutan çökme! Bahçelievler'de 4 katlı bina yerle bir oldu
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde daha önceden tahliye edildiği öğrenilen 4 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden çöktü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde daha önceden tahliye edildiği öğrenilen 4 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden çöktü.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, binanın daha önceden boşaltılmış olduğu bilgisine ulaşsa da enkaz altında kimsenin kalmış olma ihtimaline karşı tedbir amaçlı arama ve detaylı inceleme çalışmalarını sürdürüyor.
Büyük paniğe yol açan çökme sonrası çevre binaların durumu da incelemeye alındı.
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