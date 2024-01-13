Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

"Türkiye'nin finansal istikrarı veya daha geniş anlamda kamu maliyesi üzerindeki baskıların yoğunlaşması halinde görünümü durağana revize edebiliriz. Bu durum, para biriminin değer kaybetmesi ve enflasyonu düşürmek için tasarlanan politikaların tersine çevrilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilir" değerlendirmesini yapan S&P, "Türkiye'nin ödemeler dengesi daha da iyileşerek daha hızlı döviz rezervi birikimine yol açarsa ve önümüzdeki 12 ay içinde dolarizasyonda bir azalma görürsek, uzun vadeli ülke notunu bir kademe artırabiliriz. TCMB ve mali düzenleyici gibi kilit ekonomik kurumların bağımsızlığının yeniden teyit edilmesiyle birlikte daha güçlü kurumsal kontrol ve dengeler temelinde politikalar daha öngörülebilir hale gelirse, notlar daha uzun bir süre boyunca da yükselebilir." ifadelerini de kullandı.