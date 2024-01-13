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Ekonomi
14
Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

2024-01-13 02:36:51
Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

Moody's günlerdir beklenen kararını duyurdu. Türkiye'nin kredi notu 'B3' olarak teyit edilidi.

#1
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

#2
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

Türkiye ekonomisine duyulan güven artıyor. Uluslararası kuruluşların radarına giren Türkiye, son Orta Vadeli Program ile birlikte ekonomisinde istikrarlı yükselişini devam ettiriyor.

#3
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

Tek haneli enflasyon yolunda ilerleyen Türkiye ekonomisi yapılan mali ve parasal reformlarla uluslararası kuruluşların takibine girdi.

#4
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

Artan döviz rezervleri, gerileyen cari işlemler ve dış ticaret açığı, rekor kıran ihracat, yükseliş gösteren istihdam, güçlü büyümenin etkileri uluslararası kuruluşların dikkatini çekiyor.

#5
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

#6
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

Fitch, 8 Mart 2024 ve 6 Eylül 2024, CI Ratings, 17 Mayıs 2024 ve 16 Kasım 2024 tarihlerini için rapor takvimi belirledi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Fitch ve CI Ratings, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, S&P Global ve Moody's, belirlenen tarihleri rapor açıklamadan pas geçebiliyor. Türkiye'nin kredi notu görünümünü Fitch 8 Eylül 2024'te "negatif"ten "durağan"a, S&P Global 30 Kasım 2024'te "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. İki kurum da kredi notunu "B" olarak teyit etti.

#7
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

S&P görünümü yükseltme kararı almıştı

#8
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Aralık 2023'te Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etmişti. S&P Global ayrıca, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "B" olarak teyit etti.

#9
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi halinde kredi notunun da yükseltilebileceğini vurgulayan S&P "Türkiye'nin ödemeler dengesi daha da iyileşerek daha hızlı döviz rezervi birikimine yol açarsa ve önümüzdeki 12 ay içinde dolarizasyonda bir azalma görürsek, uzun vadeli ülke notunu bir kademe artırabiliriz" dedi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin 'trA/trA-1' talep edilmemiş ulusal kredi notumuz da dahil olmak üzere tüm yabancı ve yerel para cinsinden ülke kredi notlarımızı teyit ettik. Ayrıca talep edilmemiş transfer ve konvertibilite değerlendirmemizi 'B+'ya yükselttik" denildi.

#10
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

S&P, görünümü pozitife yükseltmesinin nedeni olarak, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibinin Türk lirası (TL) cinsinden varlıklara yatırım için güveni yeniden tesis etmek, ekonomiyi yeniden dengelemek ve düzenleyici kilit finans sektörü üzerindeki yükü hafifletmek için bir dizi adım atmasını gösterdi.

#11
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

Yapılan açıklamada, "Cesaret verici bir şekilde, Türkiye'nin her iki ikiz açıkları daralmaktadır. Eylül ayından bu yana, parasal sıkılaştırma İç talep, ithalatta (yüksek değerli ürünler de dahil olmak üzere) düşüşe yol açmıştır. Eylül ayı cari işlemler hesabı fazla vermiştir - son 24 ay içinde sadece ikinci kez fazla vermiştir. Yeni TCMB kurulu para politikasını sıkılaştırmaya devam ediyor, talebin bastırılmasını ve parasal olmayan altın da dahil olmak üzere ithalatın azalmasını bekliyoruz. Bu beklentisi, Türkiye'nin cari işlemler açığı projeksiyonumuzu desteklemektedir. 2025 yılına kadar cari işlemler açığı Türkiye'nin GSYH'nin %2'sine düşecektir" denildi.

#12
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

S&P, aynı zamanda, Hazine'nin ek vergi tedbirleri getirdiğine, enerji sübvansiyonlarını azalttığını ve ve bütçe açığını azaltmak için harcama artışının kontrol altına aldığına işaret etti. "Enflasyon, `'ın üzerindeki yüksek seviyelerde de olsa, zirve yapmış görünmektedir" değerlendirmesini yapan S&P, Türkiye'nin kullanılabilir rezervlerini yeniden inşa etmeye başladığına da dikkat çekti.

#13
Foto - Moody’s Türkiye kararını duyurdu! Pozitife çevirdiler

"Türkiye'nin finansal istikrarı veya daha geniş anlamda kamu maliyesi üzerindeki baskıların yoğunlaşması halinde görünümü durağana revize edebiliriz. Bu durum, para biriminin değer kaybetmesi ve enflasyonu düşürmek için tasarlanan politikaların tersine çevrilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilir" değerlendirmesini yapan S&P, "Türkiye'nin ödemeler dengesi daha da iyileşerek daha hızlı döviz rezervi birikimine yol açarsa ve önümüzdeki 12 ay içinde dolarizasyonda bir azalma görürsek, uzun vadeli ülke notunu bir kademe artırabiliriz. TCMB ve mali düzenleyici gibi kilit ekonomik kurumların bağımsızlığının yeniden teyit edilmesiyle birlikte daha güçlü kurumsal kontrol ve dengeler temelinde politikalar daha öngörülebilir hale gelirse, notlar daha uzun bir süre boyunca da yükselebilir." ifadelerini de kullandı.

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