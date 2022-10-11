Modern sulama sistemleriyle yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu!

Gaziantep'te 2015'ten bu yana basınçlı sistem modern sulama sistemlerinde proje sayısını her geçen gün arttırdıklarını aktaran Karayılan, "Toplam 200 bin dekar alanda basınçlı sistemle sulama yaparak 217 milyon metreküp su tasarrufu sağladık. Artık vahşi sulamalardan vazgeçmemiz lazım, basınçlı modern sulama sistemleri ile bilinçli bir şekilde sulama yapmamız lazım. Modern sistemle yaptığımız sulamalarda sulamanın etkisiyle minimum yüzde 40'larda verim artışı sağlanıyor. Dolayısıyla bizim şu anda yapmamız gereken dekarda elde ettiğimiz verim miktarımızı sulama sistemleri ile yüzde 40 daha fazla rekoltelere ulaştırabilmek. O zaman burada yapabileceğimiz en güzel şey, 'su savaşları' çıkmadan önce elimizdeki suyun kıymetini bilmek ve suyu bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bütün çiftçilerden ricamız lütfen suyu mutlaka ve mutlaka bilinçli kullanalım. Hem çiftçilerimize hem ülkemize faydalı olsun." diye konuştu.