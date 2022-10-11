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Ekonomi
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Modern sulama sistemleriyle yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu!

2022-10-11 16:04:48
Modern sulama sistemleriyle yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu!

Gaziantep'te 200 bin dekara yakın alanda hayata geçirilen modern sulama sistemleriyle 7 yılda yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu sağlandı.

#1
Foto - Modern sulama sistemleriyle yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu!

Sulanabilen tarım alanının 1 milyon 521 bin dekar olduğu kentte, küresel iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklıkla mücadele için çiftçilere yönelik bilinçli tarımsal sulama eğitimleri yoğun şekilde devam ediyor.

#2
Foto - Modern sulama sistemleriyle yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu!

Eğitimlerle çiftçilerin modern sulama sistemine geçişinin arttığı kentte son iki yılda 61 milyon lira hibe ödemesiyle 100 binden fazla dekarda daha sulama sistemi kullanılmaya başlandı.

#3
Foto - Modern sulama sistemleriyle yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu!

Gaziantep'te 2015'ten bu yana hayata geçirilen projelerle, 2 bin 500 metreküp su alan bir olimpik havuzun yaklaşık 87 bin katına denk gelen miktarda, 217 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı.

#4
Foto - Modern sulama sistemleriyle yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu!

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, tarım alanındaki yatırımlarla köylünün ve çiftçinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

#5
Foto - Modern sulama sistemleriyle yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu!

Dünyadaki en büyük sorunlardan birisinin su olduğunu ifade eden Karayılan, "Bizim mutlaka verimli sularımızı çok güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bize düşen Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her zaman çiftçimizin emrinde olduğumuz gibi bu çalışmalarda da liderlik yapmak, önderlik yapmak." diye konuştu.

#6
Foto - Modern sulama sistemleriyle yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu!

Gaziantep'te 2015'ten bu yana basınçlı sistem modern sulama sistemlerinde proje sayısını her geçen gün arttırdıklarını aktaran Karayılan, "Toplam 200 bin dekar alanda basınçlı sistemle sulama yaparak 217 milyon metreküp su tasarrufu sağladık. Artık vahşi sulamalardan vazgeçmemiz lazım, basınçlı modern sulama sistemleri ile bilinçli bir şekilde sulama yapmamız lazım. Modern sistemle yaptığımız sulamalarda sulamanın etkisiyle minimum yüzde 40'larda verim artışı sağlanıyor. Dolayısıyla bizim şu anda yapmamız gereken dekarda elde ettiğimiz verim miktarımızı sulama sistemleri ile yüzde 40 daha fazla rekoltelere ulaştırabilmek. O zaman burada yapabileceğimiz en güzel şey, 'su savaşları' çıkmadan önce elimizdeki suyun kıymetini bilmek ve suyu bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bütün çiftçilerden ricamız lütfen suyu mutlaka ve mutlaka bilinçli kullanalım. Hem çiftçilerimize hem ülkemize faydalı olsun." diye konuştu.

#7
Foto - Modern sulama sistemleriyle yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu!

Basınçlı sulama sistemlerinde yüzde 50 hibe desteği verdiklerini ifade eden Karayılan, "2014 yılından bu yana 3 bin 644 projeye 91,3 milyon lira destek sağlayarak bilinçli sulama sistemlerine geçiş oldu. Bizim olmazsa olmazlarımızdan birisi de tarlada vahşi sulamadan vazgeçmemiz. Vahşi sulamayla yaptığımız sulamayla hem bereket olmaz hem verim olmaz aynı zamanda topraklarımız çoraklaşır ve herhangi bir verim almamız mümkün olmaz." dedi. Tarım ve Orman Bakanlığınca 2022'nin "su yılı" ilan edildiğini hatırlatan Karayılan, bütün kırsal mahallelerde ve ilçelerde bilinçli sulamanın nasıl yapılacağına ilişkin eğitimler düzenlediklerini kaydetti.

#8
Foto - Modern sulama sistemleriyle yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu!

Tarlasında modern damlama sulamayla marul yetiştiren Mehmet Düver, "Girdi maliyetlerinde maliyet artıyor ama gübreden, elektrikten karşılıyoruz. Hesapladığımda bu sistemle maliyet bayağı düşüyor. Salma sulamayla dönüme 500 kasa ürün alırken bu şekilde 900 kasa alıyoruz." dedi. Ürünlerini birçok kente gönderdiğini ifade eden Düver, damla sulamayla daha yüksek kazanç elde edildiğini söyledi.

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