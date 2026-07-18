Özel’e bir darbe de Mansur’dan! Özgür'ün ikinci forveti de sakatlandı

“ZORDA KALINCA ‘STEPNE’YE SARILDILAR AMA ŞOK OLDULAR” - Akit’e konuşan eski CHP’li Sinan Yerlikaya, şunları söyledi: “Öyle anlaşılıyor ki İmamoğlu ve Özel, müşkül durumda. Önemli milletvekillerinin, belediye başkanlarının yeni partiye katılmayı reddetmeleri İmamoğlu ve Özel’in gardını düşürdü. Mansur Yavaş’ın suskunluğunu koruması, CHP’den kopmamasının muhtemel hâle gelmesi ise bu ikiliyi fena sarstı. Öyle görünüyor ki Yavaş, CHP’yi kolay kolay bırakmayacak. Dolayısıyla İmamoğlu ve Özel yalnız kalacak. Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden kurtulamaması, Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanması iddiası Yavaş’a stepne olarak sarılmayı gerektiriyordu. Bu nedenle Yavaş’ın CHP’den çıkmaması İmamoğlu ve Özel’i yıktı. Bu ikili, Yavaş’ın böyle bir tavır takınacağını hiç ama hiç aklından geçirmiyordu. Tabii İmamoğlu ve Özel’in başarılı olamayacağı belliydi. Herhâlde Yavaş da bunu idrak etti. Nihayetinde su yolunu bulacaktı. Gerilimin, tepkinin dineceği ve CHP’nin yürüyüşünün devam edeceği açıktı. Başında Kemal Kılıçdaroğlu da başka biri de olsa CHP’nin varlığını koruyacağı aşikârdı. İmamoğlu ve Özel’le maceraya girenlerin bir yerde duracakları ya da kalacakları tartışmasızdı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde İmamoğlu ve Özel’in daha da yalnızlaşacak. Bu ikisi, Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’ün akıbetini paylaşacak. Yeni partiye ilgi, katılım kısıtlı olacak, İmamoğlu ve Özel siyaset sahnesinden çekilmek mecburiyetinde kalacak. İmamoğlu ve Özel, CHP’den büyük olmadığını anlayacak. Bu ikilinin gelip geçici olduğu unutulmamalı. İmamoğlu ve Özel’in CHP’den alacağı bir şey olmadığı bilinmeli. Bu ikili için gidecek yer kalmadı. Bunları ihtirasları bitirdi. Bunları doyumsuzlukları perişan etti. CHP’de ise büyük bir darbe belirmedi. Bu kurum, yürüyüşüne ara vermedi.”