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Özel’e bir darbe de Mansur’dan! Özgür'ün ikinci forveti de sakatlandı

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Özel’e bir darbe de Mansur’dan! Özgür'ün ikinci forveti de sakatlandı

BUĞRA KARDAN - Yargının mutlak butlan kararıyla CHP’de barınma ihtimali kalmayan hırsızlık, yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu ve rüşvet şüphelisi Özgür Özel’e Mansur Yavaş’tan kötü haber geldi. Yeni parti kurma hazırlığı yapan Özel’in ‘forvetim’ diye tanımladığı Mansur Yavaş’ın CHP’yi bırakıp bırakmama konusunda karasız olduğu öğrenildi.

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Foto - Özel’e bir darbe de Mansur’dan! Özgür'ün ikinci forveti de sakatlandı

Yavaş’ın CHP’yi bırakıp bırakmama konusunda ikilem içinde olduğu öğrenildi. Milletvekillerinin ardından belediye başkanlarını peşine takamayan, Yavaş’ın hançeriyle de büyük yara alan İmamoğlu ve Özel’i sıkıntı sardı. Her ortamda “Benim iki forvetim var. Biri İmamoğlu, diğeri Yavaş” diyen Özel donakaldı. Yavaş tarafından da yalnız bırakılan İmamoğlu ve Özel’e 81 ilden ise “İki hırsız baş başa kaldınız mı” çıkışı geldi.

#2
Foto - Özel’e bir darbe de Mansur’dan! Özgür'ün ikinci forveti de sakatlandı

Yargının mutlak butlan kararıyla CHP’de barınma ihtimali kalmayan hırsızlık, yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu ve rüşvet şüphelisi Özgür Özel’e bir darbe de stepne Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş’tan geldi. İmamoğlu ve Özel’i destekleyen 110 milletvekilinden 70’inin geçmeye sıcak bakmadığı yeni partiye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katılmayı düşünmezken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş renk vermekten kaçındı.

#3
Foto - Özel’e bir darbe de Mansur’dan! Özgür'ün ikinci forveti de sakatlandı

Yavaş’ın CHP’yi bırakıp bırakmama konusunda ikilem içinde olduğu öğrenildi. Milletvekillerinin ardından belediye başkanlarını peşine takamayan, Yavaş’ın hançeriyle de büyük yara alan İmamoğlu ve Özel’i sıkıntı sardı. Her ortamda “Benim iki forvetim var. Biri İmamoğlu, diğeri Yavaş” diyen Özel donakaldı. Yavaş tarafından da yalnız bırakılan İmamoğlu ve Özel’e 81 ilden ise “İki hırsız baş başa kaldınız mı” çıkışı geldi.

#4
Foto - Özel’e bir darbe de Mansur’dan! Özgür'ün ikinci forveti de sakatlandı

Siyasiler, İmamoğlu ve Özel’e Yavaş’ın da sırt çevirmeye başladığını vurguladılar. Yavaş’ın da yeni partinin umut vermediğini gördüğünü dile getirdiler. “Yavaş’ı da yanına çekemeyen İmamoğlu ve Özel yarı yolda bırakılmış, terk edilmiş olmanın hüznü hatta öfkesi içinde. Bu durum ikiliyi daha agresif kıldığı gibi karşı karşıya getiriyor” dediler.

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Foto - Özel’e bir darbe de Mansur’dan! Özgür'ün ikinci forveti de sakatlandı

“ZORDA KALINCA ‘STEPNE’YE SARILDILAR AMA ŞOK OLDULAR” - Akit’e konuşan eski CHP’li Sinan Yerlikaya, şunları söyledi: “Öyle anlaşılıyor ki İmamoğlu ve Özel, müşkül durumda. Önemli milletvekillerinin, belediye başkanlarının yeni partiye katılmayı reddetmeleri İmamoğlu ve Özel’in gardını düşürdü. Mansur Yavaş’ın suskunluğunu koruması, CHP’den kopmamasının muhtemel hâle gelmesi ise bu ikiliyi fena sarstı. Öyle görünüyor ki Yavaş, CHP’yi kolay kolay bırakmayacak. Dolayısıyla İmamoğlu ve Özel yalnız kalacak. Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden kurtulamaması, Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanması iddiası Yavaş’a stepne olarak sarılmayı gerektiriyordu. Bu nedenle Yavaş’ın CHP’den çıkmaması İmamoğlu ve Özel’i yıktı. Bu ikili, Yavaş’ın böyle bir tavır takınacağını hiç ama hiç aklından geçirmiyordu. Tabii İmamoğlu ve Özel’in başarılı olamayacağı belliydi. Herhâlde Yavaş da bunu idrak etti. Nihayetinde su yolunu bulacaktı. Gerilimin, tepkinin dineceği ve CHP’nin yürüyüşünün devam edeceği açıktı. Başında Kemal Kılıçdaroğlu da başka biri de olsa CHP’nin varlığını koruyacağı aşikârdı. İmamoğlu ve Özel’le maceraya girenlerin bir yerde duracakları ya da kalacakları tartışmasızdı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde İmamoğlu ve Özel’in daha da yalnızlaşacak. Bu ikisi, Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’ün akıbetini paylaşacak. Yeni partiye ilgi, katılım kısıtlı olacak, İmamoğlu ve Özel siyaset sahnesinden çekilmek mecburiyetinde kalacak. İmamoğlu ve Özel, CHP’den büyük olmadığını anlayacak. Bu ikilinin gelip geçici olduğu unutulmamalı. İmamoğlu ve Özel’in CHP’den alacağı bir şey olmadığı bilinmeli. Bu ikili için gidecek yer kalmadı. Bunları ihtirasları bitirdi. Bunları doyumsuzlukları perişan etti. CHP’de ise büyük bir darbe belirmedi. Bu kurum, yürüyüşüne ara vermedi.”

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