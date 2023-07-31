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Teknoloji-Bilişim
14
MMU KAAN, F-35’i solladı

2023-07-31 22:14:15
MMU KAAN, F-35’i solladı

MMU KAAN üzerinde kullanılacak olan çok kritik teknoloji ABD'nin F-35 için ürettiğinden daha iyi şekilde Türkiye'de aktif olarak üretiliyor.

#1
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

Başlıkta da okuduğunuz gibi. Türkiye savunma sanayii konusunda Amerika’nın önüne geçti.

#2
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklama ile Türkiye’nin savunma sanayii konusunda dünyada sayılı isimlerden olan Amerika Birleşik Devletleri’nin de önünde olduğu bir alan daha fark edildi. İşte Temel Kotil tarafından yapılan açıklama ve MMU KAAN radar boyasının detayları…

#3
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

Temel Kotil ve Ardan Zentürk’ün yaptığı özel röportaja göre, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından açıklamalar yapıldı.

#4
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

Türkiye’nin savunma sanayii yolculuğunun ele alındığı röportajda MMU KAAN, HürJet ve diğer TUSAŞ ürünlerinin yanı sıra dünya sanayisine ait ürünlerden de bahsedildi.

#5
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

Ayrıca Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı yolculuğu hakkında da bilgiler verildi.

#6
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türk gençliğine inancının yüksek olduğunu belirtti.

#7
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

Devamında Türkiye’nin sahip olduğu konum ve kaynaklar sayesinde Almanya gibi sanayisi ile öne çıkan Avrupa ülkelerinden kat kat fazla üretim yapılabileceğini, Türk gençlerinin mühendislik alanına yönelmesi gerektiğini belirtti.

#8
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

Konuşmasında Türk gençliğine olan güvenini vurgulayan Temel Kotil, “gençlere tüm imkanları sunduğumuzda bize diğer ülkelerden daha kaliteli olan ürünleri veriyorlar” ifadesine de yer verdi.

#9
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

Son olarak konuşmasında MMU KAAN 5. nesil savaş uçağına da yer veren Kotil, “uçağın sahip olduğu özel boyayı Amerika’dan daha kaliteli üretiyoruz” ifadesini kullandı.

#10
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

F-35 üzerinde yer alan ve uçağın radarlar tarafından fark edilmemesini sağlayan bu özel boyayı üretmek oldukça zor bir iş.

#11
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

Ancak Türkiye’de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi çatısı altında MMU KAAN için üretilen boya F-35’te kullanılan boyadan daha iyi olacak. Böylece radar görünmezliği denildiğinde akla ilk olarak F-35 değil MMU KAAN gelecek.

#12
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

-MMU/TF-X “KAAN” teknik özellikleri- Uzunluk: 21 m Kanat açıklığı: 14 m Yükseklik: 6 m Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs Servis tavanı: 55.000+ ft Azami hız: 1.8 Mach G limitleri: +9g / -3.5g Aviyonikler: ASELSAN’ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS) SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi) IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

#13
Foto - MMU KAAN, F-35’i solladı

Kaska monteli nişangah sistem Diğer: Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi Süperseyir kabiliyeti Uzun harekat yarıçapı Radarda düşük görünürlük Sensör füzyonu Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

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