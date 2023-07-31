MMU KAAN, F-35’i solladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklama ile Türkiye’nin savunma sanayii konusunda dünyada sayılı isimlerden olan Amerika Birleşik Devletleri’nin de önünde olduğu bir alan daha fark edildi. İşte Temel Kotil tarafından yapılan açıklama ve MMU KAAN radar boyasının detayları…