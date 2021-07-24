MİUS projesiyle ilgili heyecanlandıran açıklama!

"MÜHİMMATLARINI GÖVDE İÇİNDE TAŞIYABİLECEK" "MİUS ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak" diyen Selçuk Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Sonraki prototipleri ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da olabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak önemli bir yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek."