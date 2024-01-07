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Mossad'ın Türkiye Planı: 100 dolarlık casusları! Türkiye böyle bozdu, 100-200 dolar karşılığında...Flaş gelişme!

2024-01-07 08:28:36
Mossad'ın Türkiye Planı: 100 dolarlık casusları! Türkiye böyle bozdu, 100-200 dolar karşılığında...Flaş gelişme!

İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddiası sonrası Türkiye'de yabancı uyruklu casuslara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi! Operasyonla yakalanan Tam 34 şüphelinin kendi vatandaşlarına ait bilgileri meğerse 100-200 dolar karşılığında İsrail’e sattıkları ortaya çıktı. İşte Kilit bilgiler toplayan muhbirlerin yaptığı faaliyetler ve MOSSAD’ın para trafiğinin detayları...

#1
Foto - Mossad'ın Türkiye Planı: 100 dolarlık casusları! Türkiye böyle bozdu, 100-200 dolar karşılığında...Flaş gelişme!

MOSSAD ajanları, Türkiye’de bulunan, İsrail devleti için tehlikeli görülen Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerle ilgili bilgi toplamak üzere İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi’nden (İÇOM) faydalanıyordu. Bilgi toplayacak kişiler şüphe çekmemeleri için Filistin ve Suriye uyruklulardan seçildi. Para karşılığı devşirilen isimler, ilettikleri bilgiler karşılığında 100-200 dolar gibi cüzi paralar aldı. MİT ile polis ekipleri, İsrailli ajanlarla bağlantılı kişileri tespit etti ve köstebek operasyonunu düzenledi. FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNİ FİŞLEDİ! Operasyon kapsamında gözaltına alınan Suriyeli Halid Heney’in telefonundan, bazı dairelerin kapı fotoğrafları çıktı. Bu adreslerde Filistinliler oturuyordu. Fotoğraflar Google’ın harita uygulamasına da yüklenmiş, böylelikle tam olarak koordinatlar da İsrailli ajanlara iletilmişti. Halid Heney’e 14 Aralık 2023’te, Suriye üzerinden gönderilen 12 bin 400 TL’nin ajanlık faaliyeti kapsamında ödendiği iddia edildi.

#2
Foto - Mossad'ın Türkiye Planı: 100 dolarlık casusları! Türkiye böyle bozdu, 100-200 dolar karşılığında...Flaş gelişme!

İSRAİL PROTESTOLARINI RAPORLADI! 2013’te Türk vatandaşlığına geçen Lübnan asıllı Muhammed Bilik ise İsrail’in zulmünü dünyaya duyurmayı amaçlayan Uluslararası İrade Gençlik Derneği’nin çalışanları arasındaydı. Bu sebeple düzenlenen toplantılara katılan kişilerin bilgilerini toplayan Muhammed Bilik’in, bunları İsrail ajanlarına verdiği iddia edildi. Toplam 500 dolar aldığı belirlenen Muhammed Bilik, bu parayı Kanada vatandaşı olan Cemal Hammud’un Türkiye’de oturum alma şartlarıyla ilgili belge gönderdiği için verdiğini iddia etti. GAZZELİ ÖĞRENCİLERİ İSPİYONLADI! Şüphelilerden Kadir Aydın Lübnan’daki Jinan Üniversitesi mezunuydu. İstanbul’da, özellikle Filistin’den gelen öğrencilere burs veren Umut Eğitim Vakfı’nda idari işler müdür yardımcısı olarak çalışıyordu. İfadesinde, bu vakfın Gazze’deki öğrencilere burs sağladığını, yabancı GSM hatlarıyla iletişim kurduğunu söyledi. İddiaya göre, öğrencilerle ilgili bilgileri İsrail ajanlarına aktarıyordu.

#3
Foto - Mossad'ın Türkiye Planı: 100 dolarlık casusları! Türkiye böyle bozdu, 100-200 dolar karşılığında...Flaş gelişme!

İSTİKLAL’DEKİ MAĞAZANIN FOTOLARI 1200 TL! Mahmud İzzeddin adlı zanlıdan çeşitli kişilerin kimlik belgeleri talep edilmişti. İzzeddin bir şekilde kimlik bilgilerini ele geçirerek İsrailli ajanlara iletti. Kendisinden İstiklal Caddesi’ndeki bir aksesuvar dükkânının da fotoğrafları istendi. Dükkânın fotoğraflarını 1200 TL karşılığında çekerek yolladı. 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI! Köstebek operasyonunda gözaltına alınan 34 kişiden 15’i tutuklandı, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınanlardan 8’i de serbest kaldı. Operasyon kapsamında 12 kişi ise aranıyor.

#4
Foto - Mossad'ın Türkiye Planı: 100 dolarlık casusları! Türkiye böyle bozdu, 100-200 dolar karşılığında...Flaş gelişme!

Köstebek operasyonunda gözaltına alınan 34 kişiden 15’i tutuklandı, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınanlardan 8’i de serbest kaldı. Operasyon kapsamında 12 kişi ise aranıyor. EMLAKÇI MUHBİRİN ‘YABANCI’ LİSTESİ! Emlakçı Ahmet Furkan Alalmış daha önce İsrail istihbaratına çalışan bir isme para gönderen kişilerden 884 dolar ve 115 Euro ödeme aldığı için şüpheliler arasına girdi. İfadesinde, bir satış sitesi üzerinden kendisiyle irtibat kuran Erol isimli birinin iki konut projesiyle ilgili fotoğraflar istediğini, site yönetimlerinden orada oturanların yüzde kaçının yabancılar olduğunu öğrenmesini talep ettiğini anlattı.

#5
Foto - Mossad'ın Türkiye Planı: 100 dolarlık casusları! Türkiye böyle bozdu, 100-200 dolar karşılığında...Flaş gelişme!

SÜLEYMANİYE’NİN VİDEOSUNU SATTI! Şüpheliler arasındaki Amal Sallamı Ep Sıala hakkındaki iddialar ise oldukça çarpıcı. İsrail ajanlarıyla yaptığı WhatsApp görüşmelerinde keşif amacıyla çektiği görüntüler ve videolar var. Sıala ifadesinde, Samir Ferat isimli şahısla irtibat kurduğunu, bu şahsın kendisine 150 dolar göndererek Süleymaniye Camisi’nin iç ve dış kısımlarının videosunu istediğini anlattı. Videoyu kendisi hasta olduğu için kocasına çektirmişti. EN İYİ ÇEKEN GSM HANGİSİ! Samir Ferat daha sonra Başakşehir’de bulunan bir sitenin fotoğraflarını da çektirdi. Bu fotoğraflara karşılık da 200-250 dolar ödedi. Saila ayrıca kendisinden, Türkiye’de en iyi çeken GSM şirketinin hangisi olduğu yönünde bir rapor istendiğini de anlattı. MEŞAL’İN ESKİ KORUMASINDAN GELEN PARALAR! Hürriyet'tin aktardığı haberde: Gözaltındakilerden Mohamad Ahmad’ın para hareketleri şüpheliydi. Muhammad Zağmut ismi üzerinden sürekli olarak kendisine para aktarılıyordu. Ahmad kendisine para gönderen Muhammad Zağmut’un HAMAS’ın lideri Halid Meşal’in eski koruması olduğunu, bir sorun yaşadığı için görevinden ayrılmak zorunda kaldığını anlattığı bilgisine yer verildi.

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