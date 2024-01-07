2024-01-07 08:28:36 Mossad'ın Türkiye Planı: 100 dolarlık casusları! Türkiye böyle bozdu, 100-200 dolar karşılığında...Flaş gelişme!
İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddiası sonrası Türkiye'de yabancı uyruklu casuslara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi! Operasyonla yakalanan Tam 34 şüphelinin kendi vatandaşlarına ait bilgileri meğerse 100-200 dolar karşılığında İsrail’e sattıkları ortaya çıktı. İşte Kilit bilgiler toplayan muhbirlerin yaptığı faaliyetler ve MOSSAD’ın para trafiğinin detayları...