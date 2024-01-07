Mossad'ın Türkiye Planı: 100 dolarlık casusları! Türkiye böyle bozdu, 100-200 dolar karşılığında...Flaş gelişme!

SÜLEYMANİYE’NİN VİDEOSUNU SATTI! Şüpheliler arasındaki Amal Sallamı Ep Sıala hakkındaki iddialar ise oldukça çarpıcı. İsrail ajanlarıyla yaptığı WhatsApp görüşmelerinde keşif amacıyla çektiği görüntüler ve videolar var. Sıala ifadesinde, Samir Ferat isimli şahısla irtibat kurduğunu, bu şahsın kendisine 150 dolar göndererek Süleymaniye Camisi’nin iç ve dış kısımlarının videosunu istediğini anlattı. Videoyu kendisi hasta olduğu için kocasına çektirmişti. EN İYİ ÇEKEN GSM HANGİSİ! Samir Ferat daha sonra Başakşehir’de bulunan bir sitenin fotoğraflarını da çektirdi. Bu fotoğraflara karşılık da 200-250 dolar ödedi. Saila ayrıca kendisinden, Türkiye’de en iyi çeken GSM şirketinin hangisi olduğu yönünde bir rapor istendiğini de anlattı. MEŞAL’İN ESKİ KORUMASINDAN GELEN PARALAR! Hürriyet'tin aktardığı haberde: Gözaltındakilerden Mohamad Ahmad’ın para hareketleri şüpheliydi. Muhammad Zağmut ismi üzerinden sürekli olarak kendisine para aktarılıyordu. Ahmad kendisine para gönderen Muhammad Zağmut’un HAMAS’ın lideri Halid Meşal’in eski koruması olduğunu, bir sorun yaşadığı için görevinden ayrılmak zorunda kaldığını anlattığı bilgisine yer verildi.