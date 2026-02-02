Mısır'ın Türkiye umuduna bakın! Bu hiç de iyi bir haber değil
Türkiye'den son dönemde Mısır'a tekstilci ve başka alanlarda yatırım patlaması yaşanırken Kahire yönetiminin yeni hedefi ortaya çıktı.
Mısırlı-Lübnanlı İşadamları Birliği’nin Vergi ve Finans Komitesi Başkanı Rami Fathallah, yatırımların öncelikli olarak iplik, dokuma, boyama ve bitirme gibi tekstil alt sektörlerinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.
Ayrıca farklı endüstriyel ve ticari projelerin de portföyde yer alacağı belirtiliyor. Bu çaba, Kahire ile Ankara arasındaki ekonomik ilişkilerde yeniden ivme sağlanmasına işaret ediyor. Fathallah, Mısır’ın gelişmiş sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü ve bölgesel-uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıran ticaret anlaşmalarının, Türk yatırımlarını Mısır’a çeken önemli faktörler olduğunu vurguladı. Ayrıca bu yatırımların Mısır ihracatını artırma, teknoloji transferi ve istihdam yaratma gibi ekonomik kazanımlar getirebileceğini belirtti.
Fathallah ayrıca yabancı yatırımları, özellikle de Türk sermayesini Mısır’a çekmek için sıradışı vergi ve prosedür teşviklerinin önemine dikkat çekti. Bu tür adımların, sadece sermaye girişini sağlamakla kalmayıp, ekonomik ve sosyal açıdan somut etkiler yaratmasını amaçladığını aktardı.
Türkiye’nin Mısır’a yönelik yatırımları son yıllarda yeniden ivme kazanmış durumda. İki ülke arasında siyasi ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte özellikle Türk özel sektörünün Mısır pazarına ilgisi belirgin biçimde arttı. Mısır’ın büyük iç pazarı, Afrika ve Orta Doğu’ya açılan stratejik konumu ve yatırımcılara sunduğu teşvikler, Türkiye açısından bu ülkeyi bölgesel bir üretim ve ihracat üssü haline getiriyor.
Türk yatırımları ağırlıklı olarak tekstil ve hazır giyim, kimya, gıda, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri gibi emek ve ihracat odaklı sektörlerde yoğunlaşıyor. Mısır’da faaliyet gösteren Türk firmaları, on binlerce kişiye istihdam sağlayarak ülkenin sanayi üretimine doğrudan katkıda bulunuyor. Özellikle Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi ve sanayi serbest bölgeleri, Türk şirketlerinin yeni yatırımlar için en çok tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor.
