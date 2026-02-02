Mısır'ın Türkiye umuduna bakın! Bu hiç de iyi bir haber değil

Ayrıca farklı endüstriyel ve ticari projelerin de portföyde yer alacağı belirtiliyor. Bu çaba, Kahire ile Ankara arasındaki ekonomik ilişkilerde yeniden ivme sağlanmasına işaret ediyor. Fathallah, Mısır’ın gelişmiş sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü ve bölgesel-uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıran ticaret anlaşmalarının, Türk yatırımlarını Mısır’a çeken önemli faktörler olduğunu vurguladı. Ayrıca bu yatırımların Mısır ihracatını artırma, teknoloji transferi ve istihdam yaratma gibi ekonomik kazanımlar getirebileceğini belirtti.