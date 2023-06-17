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Mısır’da bayram telaşı başladı

2023-06-17 11:12:49
Mısır’da bayram telaşı başladı

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Mısır’da bayram hareketliliği objektiflere böyle yansıdı.

#1
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mısır'ın Gize kentindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

#2
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

Kentteki Burkash Pazarı'na gelen Mısırlılar, bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girdi.

#3
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

#4
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

#5
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

#6
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

#7
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

#8
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

#9
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

#10
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

#11
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

#12
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

#13
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

#14
Foto - Mısır’da bayram telaşı başladı

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