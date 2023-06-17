2023-06-17 11:12:49 Mısır’da bayram telaşı başladı
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Mısır’da bayram hareketliliği objektiflere böyle yansıdı.
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Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Mısır’da bayram hareketliliği objektiflere böyle yansıdı.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mısır'ın Gize kentindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.
Kentteki Burkash Pazarı'na gelen Mısırlılar, bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girdi.
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