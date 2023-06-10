2023-06-10 01:47:15 Mısır’da balıkçıların zorlu mesaisi
Mısır’da balıkçılar geçimlerini sağlayabilmek için zorlu şartlarda çalışıyor...
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Mısır’da balıkçılar geçimlerini sağlayabilmek için zorlu şartlarda çalışıyor...
Mısır'ın Port Said kentinde balıkçılar, avlanmak için her gün sabahın erken saatlerinde uyanıp zorlu mesailerine başlıyor.
Mısırlı balıkçılar, balık tutabilmek için akşam saatlerine kadar denizde avlanıyor.
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