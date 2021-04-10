2021-04-10 21:21:31 Mısır'da 3 bin yıllık şehir bulundu
Tarihi eserler ve pramitlerle öne çıkan Mısır'da 3 bin yıllık yeni bir şehir keşfedildiği açıklandı.
Tarihi eserler ve pramitlerle öne çıkan Mısır'da 3 bin yıllık yeni bir şehir keşfedildiği açıklandı.
Mısır Tarihi Eserler Kurumu, 3 bin yıl öncesine ait antik kent bulunduğunu açıkladı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, antik kentin Mısır İmparatorluğu döneminde Luksor'daki en büyük idari ve endüstriyel yerleşim yeri olduğu belirtildi.
Antik kentin, Kral III. Amenhotep tarafından 3 bin yıl önce kurulduğu ifade edildi.
Görevli ekip tarafından keşfedildiğinde kentin duvarlarının neredeyse yıkılmamış olarak bulunduğuna dikkat çekildi.
Antik kentin odalarında günlük hayatta kullanılan aletler olduğuna işaret edildi.
Mısır İmparatorluğu'nun idari ve sanayi merkezinin yanı sıra, Kral III. Amenhotep'e ait üç kraliyet sarayı bulundu.
Yapılacak yeni kazılarda yeni antik mezarların bulunması bekleniyor.
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, konuyla ilgili görüşlerini aktardı.
Bryan, antik kenti Tutankhamun'un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olarak değerlendirdi.
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