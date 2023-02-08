Minik Sare herkesi ağlattı! Kendisini kurtarmaya gelenlere bunu dedi

Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında annesi ile sıkışan minik Sare'ye ulaşmaya çalışırken "Korkma, geldik" dedi. Bunun üzerine minik Sare, "Acele etmeyin, benim bir şeyim yok" şeklinde cevap verdi. Enkaz altında kurtarılmaya bekleyen Kevser de kendi canını unutup, AFAD ekiplerine annesi ve babasını arttırarak onlarla konuştu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş şehir merkezinde arama kurtarma çalışması yürütüyor.