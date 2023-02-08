  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Minik Sare herkesi ağlattı! Kendisini kurtarmaya gelenlere bunu dedi

2023-02-08 17:19:31
Minik Sare herkesi ağlattı! Kendisini kurtarmaya gelenlere bunu dedi

Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen minik Sare, kendisine yardım eli uzatan AFAD ekiplerine söylediği sözle herkesi ağlattı.

#1
Foto - Minik Sare herkesi ağlattı! Kendisini kurtarmaya gelenlere bunu dedi

Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında annesi ile sıkışan minik Sare'ye ulaşmaya çalışırken "Korkma, geldik" dedi. Bunun üzerine minik Sare, "Acele etmeyin, benim bir şeyim yok" şeklinde cevap verdi. Enkaz altında kurtarılmaya bekleyen Kevser de kendi canını unutup, AFAD ekiplerine annesi ve babasını arttırarak onlarla konuştu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş şehir merkezinde arama kurtarma çalışması yürütüyor.

#2
Foto - Minik Sare herkesi ağlattı! Kendisini kurtarmaya gelenlere bunu dedi

Kastamonu AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmaları sırasında Sare ile annesinin enkaz altındaki sesini duydu. Bu noktada çalışmalarını yoğunlaştıran Kastamonu AFAD ekipleri, betonu delerek oyuk oluşturdu. Bir yandan çalışma yürüten Kastamonu AFAD ekipleri, diğer yandan Sare ile sohbet etti. Kastamonu AFAD ekipleri minik Sare’ye, "Korkma cici kız, geldik, seni oradan alacağız" dedi. Bunun üzerine minik Sare, "Acele etmeyin, bir şeyimiz yok" şeklinde cevap verdi. Yarıyıl tatilinde olduğunu ve ilkokul ikinci sınıfa gittiği belirten Sare, karnesinin de hepsinin pekiyi olduğunu söyledi.

#3
Foto - Minik Sare herkesi ağlattı! Kendisini kurtarmaya gelenlere bunu dedi

Kastamonu AFAD ekipleri, diğer bir arama kurtarma çalışmasında da Kevser ile Hamza'ya ulaştı. Enkaz altında kalan Kevser, AFAD ekiplerini görür görmez kendi canını unutarak kendilerini bekleyen babası Mahmut Sandal’ı arattırdı. AFAD ekipleri, Kevser ve Hamza kardeşleri, telefonla ailesiyle görüştürdükten sonra enkaz altında çıkarttı. Kastamonu AFAD Arama Kurtarma ekiplerinin, dün akşam saatlerinden itibaren 11 kişiyi enkaz altında sağ olarak kurtardığı öğrenildi.

O isimden akıllara durgunluk veren iddia! Avrupa'dan gönderilen yardım peynirleri, Nişantaşı'nda...
Medya

O isimden akıllara durgunluk veren iddia! Avrupa'dan gönderilen yardım peynirleri, Nişantaşı'nda...

"Bir deprem sonrası, Avrupa'dan gönderilen yardım peynirlerinin Nişantaşı'nda lüks şarküterilerde satıldığını gözlerimle görmüştüm" ifadeler..
Naci Görür canlı yayında haritada göstererek uyardı: Burası yakında kırılır!
Gündem

Naci Görür canlı yayında haritada göstererek uyardı: Burası yakında kırılır!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan-Bingöl arasındaki faya işaret ederek "Burası yakında kırılır. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum..
Vay alçaklar vay! İnsan falan değil bunlar
Medya

Vay alçaklar vay! İnsan falan değil bunlar

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, depremi “fırsat!” bilerek Öncüpınar Hudut Karakolu’na roketatarla saldıran YPG’li teröristlere isy..
Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı! Kimse kulaklarına inanamadı
Gündem

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı! Kimse kulaklarına inanamadı

Türkiye'deki depremin sarsıcı bilançosu her geçen saat büyürken dünyanın birçok noktasından destek mesajları geliyor. Son olarak Yunanistan'..
O sözü unutmadılar... İtalya'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj
Gündem

O sözü unutmadılar... İtalya'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj

İtalya, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye yardım malzemeleri gönderdi. İtalya Büyükelçiliği'nin yapılan yardımı "Ümitsiz..
8 Şubat 1451: Osmanlı Sultanı 2. Murad'ın vefatı
Tarih

8 Şubat 1451: Osmanlı Sultanı 2. Murad'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Osmanlı Sultanı 2. Murad'ı hayırla yâd ediyoru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23